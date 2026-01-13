Рейтинг@Mail.ru
Фонд Печерского покажет фильмы об уникальных парках Москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
15:56 13.01.2026 (обновлено: 17:54 13.01.2026)
Фонд Печерского покажет фильмы об уникальных парках Москвы
2026
Фонд Печерского покажет фильмы об уникальных парках Москвы

В Москве создали серию документальных фильмов о редких природных уголках

Прогулка по Битцевскому лесопарку
Прогулка по Битцевскому лесопарку. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Серия документальных фильмов о редких природных уголках "Зеленая Москва" создана в российской столице, в 2026 году она будет показана в рамках программ образовательных учреждений и экоцентров города, рассказал РИА Новости председатель правления Фонда Александра Печерского Илья Васильев.
Проект, созданный Фондом Александра Печерского, рассказывает о московской части национального парка "Лосиный остров", Битцевском парке, Бирюлевском дендропарке, природном заказнике "Воробьевы горы", а также о Царской пасеке в Измайлово. Проект "Зеленая Москва" реализуется при поддержке грантов мэра Москвы и столичного Департамента природопользования.
"Фильмы о природе Москвы помогут горожанам больше узнать об уникальном зеленом богатстве российской столицы... Подготовленная в конце прошлого года серия фильмов, дополнила просветительскую программу образовательных учреждений и экоцентров Москвы", - рассказал он.
Комментируя РИА Новости проект, руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Юлия Урожаева, указала, что его ключевая задача - просвещение и формирование экологической культуры среди молодежи столицы.
"Для нас особенно важно реализовывать такие проекты, потому что они помогают в доступной и понятной форме рассказать о зеленых территориях столицы, их уникальной природе и историко-культурной ценности", - пояснила она.
По словам Урожаевой, создатели проекта стремятся к тому, чтобы как можно больше молодых людей узнавали о природных территориях Москвы, понимали их значимость и осознавали личную ответственность за сохранение дикой природы в условиях современного мегаполиса.
"Ролики проекта наглядно показывают, что экология — это не абстрактное понятие, а часть повседневной жизни большого города", - заключила она.
Центр восстановления и адаптации птиц в парке Сокольники в Москве
В парке "Сокольники" открыли Центр восстановления и адаптации птиц
27 мая 2025, 14:57
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
 
