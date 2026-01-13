Рейтинг@Mail.ru
В Москве благоустроили девять набережных в 2025 году
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
14:10 13.01.2026
В Москве благоустроили девять набережных в 2025 году
Специалисты комплекса городского хозяйства провели масштабное благоустройство девяти столичных набережных, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и...
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели масштабное благоустройство девяти столичных набережных, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В прошедшем году привели в порядок девять набережных, шесть из них - Нагатинская, Новоданиловская, Даниловская, Павелецкая, Дербеневская и Шлюзовая - вошли в новый пешеходный маршрут для прогулок вдоль Москвы-реки. Кроме того, обновили Царскую набережную музея-заповедника "Коломенское", Пушкинскую набережную в Парке Горького и береговую линию в районе Печатники", - рассказал Бирюков.
Снегопад - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Более 1,6 тысячи буферов безопасности заменили на дорогах в Москве
Вчера, 11:22
Заммэра пояснил, что в рамках обновления шести набережных воздушные линии убрали под землю в кабельную канализацию, расширили тротуары и обновили их покрытие, отремонтировали асфальт на проезжей части.
"Модернизировали систему освещения - установили современные фонари с энергоэффективными светильниками и опоры контрастного освещения на нерегулируемых пешеходных переходах", - добавил он.
Заммэра уточнил, что для пассажиров городского транспорта оборудовали новые остановочные павильоны. На заключительном этапе работ провели озеленение территорий.
"На Царской набережной в Коломенском открыли каток длиной 1,7 километра и площадью почти 13,5 тысячи квадратных метров со "звездным небом" из 14 миллионов светильников. Там же появилась видовая площадка с зоной для йоги, воркаут-комплексом, тренажерами и местами для отдыха с шезлонгами. Вдоль набережной обустроили павильоны различного назначения. Пешеходную часть расширили за счет деревянного настила, появилась беговая дорожка, в южной части обустроили спортивный кластер", - подчеркнул Бирюков.
Он добавил, что в Парке Горького возвели шесть многофункциональных павильонов на Пушкинской набережной.
"На их эксплуатируемых кровлях оборудовали смотровые площадки. Весь комплекс со стороны реки напоминает круизный лайнер. Выполнили основные работы по устройству двух причалов", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что с 2011 года в Москве благоустроено уже более 100 километров набережных, включая практически все исторические гранитные набережные в центре столицы.
Сборка газорегуляторного пункта - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
На западе Москвы модернизировали крупный газорегуляторный пункт
12 января, 17:28
 
