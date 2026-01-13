В Москве девочку зажало в дверях автобуса

Мужчина на одной из улиц в Москве во время снегопада. Архивное фото

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Инцидент с участием пешехода и автобуса произошел в Москве в понедельник, пострадавшему пешеходу будут оказана необходимая помощь и поддержка, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о тринадцатилетней девочке, которую зажало дверьми автобуса в понедельник в столичном Бибирево. По словам очевидцев, автобус протащил ее зажатой около 10 метров, водитель на крики ребенка не реагировал.

« "Двенадцатого января около 17.24 на улице Лескова, в районе дома 19, произошел инцидент с участием пешехода и автобуса 928 маршрута. Причины происшествия в настоящее время устанавливают сотрудники Госавтоинспекции. Мосгортранс проводит проверку по факту данного инцидента. Ситуация находится на личном контроле у генерального директора предприятия Николая Асаула", - рассказали в пресс-службе.