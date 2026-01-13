https://ria.ru/20260113/moskva-2067575968.html
В Москве девочку зажало в дверях автобуса
Инцидент с участием пешехода и автобуса произошел в Москве в понедельник, пострадавшему пешеходу будут оказана необходимая помощь и поддержка, сообщили РИА... РИА Новости, 13.01.2026
В Бибирево автобус протащил зажатую дверьми девочку около 10 метров
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Инцидент с участием пешехода и автобуса произошел в Москве в понедельник, пострадавшему пешеходу будут оказана необходимая помощь и поддержка, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация о тринадцатилетней девочке, которую зажало дверьми автобуса в понедельник в столичном Бибирево. По словам очевидцев, автобус протащил ее зажатой около 10 метров, водитель на крики ребенка не реагировал.
"Двенадцатого января около 17.24 на улице Лескова, в районе дома 19, произошел инцидент с участием пешехода и автобуса 928 маршрута. Причины происшествия в настоящее время устанавливают сотрудники Госавтоинспекции. Мосгортранс проводит проверку по факту данного инцидента. Ситуация находится на личном контроле у генерального директора предприятия Николая Асаула", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что в настоящее время Мосгортранс связывается с представителями пострадавшей, чтобы оказать необходимую поддержку и помощь в оформлении документов для получения страховых выплат. По итогам проверки будут приняты все необходимые меры для недопущения повторения таких инцидентов.