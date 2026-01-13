Рейтинг@Mail.ru
В Москве девочку зажало в дверях автобуса - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:03 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/moskva-2067575968.html
В Москве девочку зажало в дверях автобуса
В Москве девочку зажало в дверях автобуса - РИА Новости, 13.01.2026
В Москве девочку зажало в дверях автобуса
Инцидент с участием пешехода и автобуса произошел в Москве в понедельник, пострадавшему пешеходу будут оказана необходимая помощь и поддержка, сообщили РИА... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T13:03:00+03:00
2026-01-13T13:03:00+03:00
происшествия
москва
николай асаул
мосгортранс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066041879_0:307:2890:1933_1920x0_80_0_0_54dc2d53d12db5883553aa5b2254d5a0.jpg
https://ria.ru/20260113/saransk-2067560995.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066041879_87:0:2664:1933_1920x0_80_0_0_455cae19faf7863ed794bb725208aef7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, николай асаул, мосгортранс
Происшествия, Москва, Николай Асаул, Мосгортранс
В Москве девочку зажало в дверях автобуса

В Бибирево автобус протащил зажатую дверьми девочку около 10 метров

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМужчина на одной из улиц в Москве во время снегопада
Мужчина на одной из улиц в Москве во время снегопада - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Мужчина на одной из улиц в Москве во время снегопада. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Инцидент с участием пешехода и автобуса произошел в Москве в понедельник, пострадавшему пешеходу будут оказана необходимая помощь и поддержка, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация о тринадцатилетней девочке, которую зажало дверьми автобуса в понедельник в столичном Бибирево. По словам очевидцев, автобус протащил ее зажатой около 10 метров, водитель на крики ребенка не реагировал.
«

"Двенадцатого января около 17.24 на улице Лескова, в районе дома 19, произошел инцидент с участием пешехода и автобуса 928 маршрута. Причины происшествия в настоящее время устанавливают сотрудники Госавтоинспекции. Мосгортранс проводит проверку по факту данного инцидента. Ситуация находится на личном контроле у генерального директора предприятия Николая Асаула", - рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что в настоящее время Мосгортранс связывается с представителями пострадавшей, чтобы оказать необходимую поддержку и помощь в оформлении документов для получения страховых выплат. По итогам проверки будут приняты все необходимые меры для недопущения повторения таких инцидентов.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
В Саранске пенсионерка выпала из движущегося автобуса
Вчера, 12:28
 
ПроисшествияМоскваНиколай АсаулМосгортранс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала