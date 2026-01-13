Более 1,6 тысячи буферов безопасности заменили на дорогах в Москве

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства заменили более 1,6 тысячи буферов безопасности на дорогах в Москве в 2025 году, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Специалисты комплекса городского хозяйства постоянно проводят мероприятия, связанные с обеспечением безопасного движения на столичных дорогах и магистралях. В прошедшем году заменили 1,6 тысячи буферов безопасности. Эти специализированные барьеры устанавливаются в местах повышенной опасности - на мостах, поворотах, съездах и выездах. Они помогают водителю ориентироваться на дороге и позволяют снизить тяжесть последствий при ДТП", - рассказал Бирюков.