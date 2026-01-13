https://ria.ru/20260113/moskva-2067545123.html
Более 1,6 тысячи буферов безопасности заменили на дорогах в Москве
Более 1,6 тысячи буферов безопасности заменили на дорогах в Москве - РИА Новости, 13.01.2026
Более 1,6 тысячи буферов безопасности заменили на дорогах в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства заменили более 1,6 тысячи буферов безопасности на дорогах в Москве в 2025 году, сообщил журналистам заммэра столицы... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T11:22:00+03:00
2026-01-13T11:22:00+03:00
2026-01-13T11:22:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/13/2012237776_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1c04718254c4051aaa5b30ffad7d5798.jpg
https://ria.ru/20260112/elektrosnabzhenie-2067396478.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/13/2012237776_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_17b253dc9a44336d05a666d6f33264a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
Более 1,6 тысячи буферов безопасности заменили на дорогах в Москве
Более 1,6 тыс буферов безопасности заменили на дорогах в Москве в 2025 г
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства заменили более 1,6 тысячи буферов безопасности на дорогах в Москве в 2025 году, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства постоянно проводят мероприятия, связанные с обеспечением безопасного движения на столичных дорогах и магистралях. В прошедшем году заменили 1,6 тысячи буферов безопасности. Эти специализированные барьеры устанавливаются в местах повышенной опасности - на мостах, поворотах, съездах и выездах. Они помогают водителю ориентироваться на дороге и позволяют снизить тяжесть последствий при ДТП", - рассказал Бирюков.
По словам заммэра, дорожный буфер предназначен для разделения потоков движения. Он заполняется водой, резиновой крошкой или другими материалами с демпфирующими свойствами.