Рейтинг@Mail.ru
Более 1,6 тысячи буферов безопасности заменили на дорогах в Москве - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
11:22 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/moskva-2067545123.html
Более 1,6 тысячи буферов безопасности заменили на дорогах в Москве
Более 1,6 тысячи буферов безопасности заменили на дорогах в Москве - РИА Новости, 13.01.2026
Более 1,6 тысячи буферов безопасности заменили на дорогах в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства заменили более 1,6 тысячи буферов безопасности на дорогах в Москве в 2025 году, сообщил журналистам заммэра столицы... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T11:22:00+03:00
2026-01-13T11:22:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/13/2012237776_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1c04718254c4051aaa5b30ffad7d5798.jpg
https://ria.ru/20260112/elektrosnabzhenie-2067396478.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/13/2012237776_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_17b253dc9a44336d05a666d6f33264a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
Более 1,6 тысячи буферов безопасности заменили на дорогах в Москве

Более 1,6 тыс буферов безопасности заменили на дорогах в Москве в 2025 г

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСнегопад
Снегопад - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Снегопад. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства заменили более 1,6 тысячи буферов безопасности на дорогах в Москве в 2025 году, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства постоянно проводят мероприятия, связанные с обеспечением безопасного движения на столичных дорогах и магистралях. В прошедшем году заменили 1,6 тысячи буферов безопасности. Эти специализированные барьеры устанавливаются в местах повышенной опасности - на мостах, поворотах, съездах и выездах. Они помогают водителю ориентироваться на дороге и позволяют снизить тяжесть последствий при ДТП", - рассказал Бирюков.
По словам заммэра, дорожный буфер предназначен для разделения потоков движения. Он заполняется водой, резиновой крошкой или другими материалами с демпфирующими свойствами.
Счетчики учета электроэнергии - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Электроснабжение в праздничные дни в Москве работало стабильно
12 января, 15:59
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала