Синоптик рассказал, когда в Москве прекратятся снегопады

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Сильные снегопады не ожидаются в ближайшие дни в Москве, пик морозов придется на выходные, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"Пока в ближайшие дни снегопадов сильных не будет от слова совсем. Пока ждем только усиление морозов, пик которых придется на выходные", - рассказал Шувалов.

Он отметил, что текущий снег в столице попадает в категорию слабого снега и назвать его снегопадом было бы преувеличением. В среду, по словам синоптика, ожидается небольшой снег, слабый и не сильно влияющий на дорожную обстановку.