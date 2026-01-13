Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал, когда в Москве прекратятся снегопады - РИА Новости, 13.01.2026
06:06 13.01.2026
Синоптик рассказал, когда в Москве прекратятся снегопады
Синоптик рассказал, когда в Москве прекратятся снегопады - РИА Новости, 13.01.2026
Синоптик рассказал, когда в Москве прекратятся снегопады
Сильные снегопады не ожидаются в ближайшие дни в Москве, пик морозов придется на выходные, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео"... РИА Новости, 13.01.2026
москва
общество, москва
Общество, Москва
Синоптик рассказал, когда в Москве прекратятся снегопады

РИА Новости: сильные снегопады не ожидаются в Москве в ближайшие дни

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСнег в Москве и Подмосковье
Снег в Москве и Подмосковье - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Снег в Москве и Подмосковье. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Сильные снегопады не ожидаются в ближайшие дни в Москве, пик морозов придется на выходные, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
"Пока в ближайшие дни снегопадов сильных не будет от слова совсем. Пока ждем только усиление морозов, пик которых придется на выходные", - рассказал Шувалов.
Он отметил, что текущий снег в столице попадает в категорию слабого снега и назвать его снегопадом было бы преувеличением. В среду, по словам синоптика, ожидается небольшой снег, слабый и не сильно влияющий на дорожную обстановку.
"Пока на горизонте прогнозирования, пять-семь суток, оттепели не видно. Видны только сильные морозы, достаточно сильные морозы на выходные", - подчеркнул синоптик.
Снегоуборочная техника во дворе жилого дома во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Метеоролог объяснила, почему циклон принес столько снега в Москву
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
