Эксперт рассказал, за чем всегда будут охотиться мошенники
Эксперт рассказал, за чем всегда будут охотиться мошенники
Интернет-мошенникам всегда будут интересны личные данные россиян и их финансы, цели останутся неизменными, рассказал РИА Новости директор Центра продуктов... РИА Новости, 13.01.2026
технологии
мтс
Новости
технологии, мтс
Эксперт рассказал, за чем всегда будут охотиться мошенники
РИА Новости: мошенники всегда будут охотиться за личными данными россиян
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Интернет-мошенникам всегда будут интересны личные данные россиян и их финансы, цели останутся неизменными, рассказал РИА Новости директор Центра продуктов телеком технологий МТС Андрей Бийчук.
"У мошенников есть две глобальные и взаимосвязанные цели – это финансы и доступ к данным. Доступ к данным нужен для того, чтобы получить доступ к финансам. Цели у них, к сожалению, или к счастью, останутся неизменными - наши с вами финансы", - сообщил он.
Эксперт также отметил, что до сих пор у аферистов самые популярные схемы связаны с инвестициями - люди часто проявляют интерес к легкому заработку. Кроме того, излюбленные роли телефонных злоумышленников – службы доставки, банки, операторы сотовой связи.
"Мошенники не пытаются нас удивить каким-то ноу-хау, они пытаются попасть в ту проблему, которая у нас есть", - сказал Бийчук.