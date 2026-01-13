Эксперт рассказал, за чем всегда будут охотиться мошенники

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Интернет-мошенникам всегда будут интересны личные данные россиян и их финансы, цели останутся неизменными, рассказал РИА Новости директор Центра продуктов телеком технологий МТС Андрей Бийчук.

"У мошенников есть две глобальные и взаимосвязанные цели – это финансы и доступ к данным. Доступ к данным нужен для того, чтобы получить доступ к финансам. Цели у них, к сожалению, или к счастью, останутся неизменными - наши с вами финансы", - сообщил он.

Эксперт также отметил, что до сих пор у аферистов самые популярные схемы связаны с инвестициями - люди часто проявляют интерес к легкому заработку. Кроме того, излюбленные роли телефонных злоумышленников – службы доставки, банки, операторы сотовой связи.