Эксперт рассказал, за чем всегда будут охотиться мошенники - РИА Новости, 13.01.2026
03:52 13.01.2026
Эксперт рассказал, за чем всегда будут охотиться мошенники
Интернет-мошенникам всегда будут интересны личные данные россиян и их финансы, цели останутся неизменными, рассказал РИА Новости директор Центра продуктов...
2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056227_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b425c18d2079870bc2d621f95c9d4b1b.jpg
1920
1920
true
технологии, мтс
Технологии, МТС
Эксперт рассказал, за чем всегда будут охотиться мошенники

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Интернет-мошенникам всегда будут интересны личные данные россиян и их финансы, цели останутся неизменными, рассказал РИА Новости директор Центра продуктов телеком технологий МТС Андрей Бийчук.
"У мошенников есть две глобальные и взаимосвязанные цели – это финансы и доступ к данным. Доступ к данным нужен для того, чтобы получить доступ к финансам. Цели у них, к сожалению, или к счастью, останутся неизменными - наши с вами финансы", - сообщил он.
Эксперт также отметил, что до сих пор у аферистов самые популярные схемы связаны с инвестициями - люди часто проявляют интерес к легкому заработку. Кроме того, излюбленные роли телефонных злоумышленников – службы доставки, банки, операторы сотовой связи.
"Мошенники не пытаются нас удивить каким-то ноу-хау, они пытаются попасть в ту проблему, которая у нас есть", - сказал Бийчук.
Мужчина держит в руках мобильные телефоны - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Украинские мошенники переключились с россиян на европейцев
