Украинские мошенники переключились с россиян на европейцев
Украинские мошенники переключились с россиян на европейцев - РИА Новости, 13.01.2026
Украинские мошенники переключились с россиян на европейцев
Украинские телефонные мошенники стали переключать внимание с россиян на жителей других государств Европы и СНГ на фоне предпринимаемых в России мер по борьбе с...
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Украинские телефонные мошенники стали переключать внимание с россиян на жителей других государств Европы и СНГ на фоне предпринимаемых в России мер по борьбе с киберпреступностью, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления "Сбера" Станислав Кузнецов.
"Что касается украинских колл-центров, то они стали ориентироваться в том числе на другие направления "работы". Мы в 2025 году на фоне предпринимаемых в стране мер противодействия видим существенный переток телефонных звонков уже в сторону других государств", - заявил он.
Так, телефонные звонки с украинских колл-центров совершаются более чем в 20 стран Европы
и СНГ
, а в некоторые дни в эти страны совершается до двух миллионов звонков.
Ранее в интервью агентству Кузнецов
отметил, что "Сбер
" видит снижение объемов хищений у россиян и ждет дальнейшего замедления в первой половине года благодаря новым законам.
Совместная работа "Сбера" и Max по усилению кибербезопасности, начатая в 2025 году, также показывает свою эффективность. "Партнерство уже позволило создать новые инструменты защиты, которые повышают безопасность 75 миллионов пользователей национального мессенджера, а также предоставляют банку дополнительные индикаторы для выявления мошеннических операций", - пояснил он.
Кузнецов заключил, что в целом в "Сбере", как и в МВД, к концу 2025 года заметили тренд на замедление и снижение объемов хищений у россиян.