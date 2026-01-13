Рейтинг@Mail.ru
Украинские мошенники переключились с россиян на европейцев - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:34 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/moshenniki-2067495880.html
Украинские мошенники переключились с россиян на европейцев
Украинские мошенники переключились с россиян на европейцев - РИА Новости, 13.01.2026
Украинские мошенники переключились с россиян на европейцев
Украинские телефонные мошенники стали переключать внимание с россиян на жителей других государств Европы и СНГ на фоне предпринимаемых в России мер по борьбе с... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T03:34:00+03:00
2026-01-13T03:34:00+03:00
в мире
европа
россия
станислав кузнецов
сбер
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056311_0:146:3072:1874_1920x0_80_0_0_39210ef9a72ea4dabc416bbf31d14bf7.jpg
https://ria.ru/20260112/moshenniki-2067299269.html
https://ria.ru/20260112/moshenniki-2067298009.html
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056311_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8def6299c5e6a4a97a4f9d4bf115294e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, россия, станислав кузнецов, сбер, снг
В мире, Европа, Россия, Станислав Кузнецов, Сбер, СНГ
Украинские мошенники переключились с россиян на европейцев

РИА Новости: украинские мошенники переключились с россиян на европейцев

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильные телефоны
Мужчина держит в руках мобильные телефоны - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильные телефоны. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Украинские телефонные мошенники стали переключать внимание с россиян на жителей других государств Европы и СНГ на фоне предпринимаемых в России мер по борьбе с киберпреступностью, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления "Сбера" Станислав Кузнецов.
"Что касается украинских колл-центров, то они стали ориентироваться в том числе на другие направления "работы". Мы в 2025 году на фоне предпринимаемых в стране мер противодействия видим существенный переток телефонных звонков уже в сторону других государств", - заявил он.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Мошенники совершили более 30 миллионов звонков россиянам за праздники
Вчера, 05:33
Так, телефонные звонки с украинских колл-центров совершаются более чем в 20 стран Европы и СНГ, а в некоторые дни в эти страны совершается до двух миллионов звонков.
Ранее в интервью агентству Кузнецов отметил, что "Сбер" видит снижение объемов хищений у россиян и ждет дальнейшего замедления в первой половине года благодаря новым законам.
Совместная работа "Сбера" и Max по усилению кибербезопасности, начатая в 2025 году, также показывает свою эффективность. "Партнерство уже позволило создать новые инструменты защиты, которые повышают безопасность 75 миллионов пользователей национального мессенджера, а также предоставляют банку дополнительные индикаторы для выявления мошеннических операций", - пояснил он.
Кузнецов заключил, что в целом в "Сбере", как и в МВД, к концу 2025 года заметили тренд на замедление и снижение объемов хищений у россиян.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Мошенники обманывают россиян под видом обновления почты Outlook
Вчера, 05:02
 
В миреЕвропаРоссияСтанислав КузнецовСберСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала