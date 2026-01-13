Украинские мошенники переключились с россиян на европейцев

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Украинские телефонные мошенники стали переключать внимание с россиян на жителей других государств Европы и СНГ на фоне предпринимаемых в России мер по борьбе с киберпреступностью, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления "Сбера" Станислав Кузнецов.

"Что касается украинских колл-центров, то они стали ориентироваться в том числе на другие направления "работы". Мы в 2025 году на фоне предпринимаемых в стране мер противодействия видим существенный переток телефонных звонков уже в сторону других государств", - заявил он.

Так, телефонные звонки с украинских колл-центров совершаются более чем в 20 стран Европы СНГ , а в некоторые дни в эти страны совершается до двух миллионов звонков.

Ранее в интервью агентству Кузнецов отметил, что " Сбер " видит снижение объемов хищений у россиян и ждет дальнейшего замедления в первой половине года благодаря новым законам.

Совместная работа "Сбера" и Max по усилению кибербезопасности, начатая в 2025 году, также показывает свою эффективность. "Партнерство уже позволило создать новые инструменты защиты, которые повышают безопасность 75 миллионов пользователей национального мессенджера, а также предоставляют банку дополнительные индикаторы для выявления мошеннических операций", - пояснил он.