03:35 13.01.2026 (обновлено: 05:54 13.01.2026)
Мошенники обокрали пенсионерку в Приморье и заставили стать их курьером
происшествия
владивосток
россия
омская область
происшествия, владивосток, россия, омская область
Происшествия, Владивосток, Россия, Омская область
Мошенники обокрали пенсионерку в Приморье и заставили стать их курьером

ВЛАДИВОСТОК, 13 янв — РИА Новости. Пенсионерка из Владивостока стала жертвой мошенников, которые лишили ее накоплений и заставили стать их курьером, возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД России по Приморью.
"Во Владивостоке полиция задержала серийного курьера мошенников… Оперативники задержали курьера — 72-летнюю местную жительницу. Деньги изъяли и вернули владельцу. Выяснилось, что пенсионерка сама стала жертвой обмана: мошенники сначала лишили её накоплений, а затем заставили собирать деньги у других жертв", — говорится в сообщении.
Потерпевшим в результате преступной схемы стал пенсионер из Первореченского района, который доверился "сотруднику силовой структуры" и передал 305 тысяч рублей женщине-курьеру, чтобы "задекларировать" сбережения.
Сотрудники полиции установили личность организатора преступной деятельности, им оказался 18-летний житель Омской области, который специально ездил по регионам России для сбора денег. Его жертвами в Приморском крае стали жители Уссурийска, Находки и Владивостока, а общий ущерб составил 4,5 миллиона рублей.
"Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Гастролер задержан и дал признательные показания", — отметили в УМВД.
Мужчина держит в руках мобильные телефоны - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Украинские мошенники переключились с россиян на европейцев
03:34
 
