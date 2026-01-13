Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера

Мошенники обокрали пенсионерку в Приморье и заставили стать их курьером

ВЛАДИВОСТОК, 13 янв — РИА Новости. Пенсионерка из Владивостока стала жертвой мошенников, которые лишили ее накоплений и заставили стать их курьером, возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД России по Приморью.

"Во Владивостоке полиция задержала серийного курьера мошенников… Оперативники задержали курьера — 72-летнюю местную жительницу. Деньги изъяли и вернули владельцу. Выяснилось, что пенсионерка сама стала жертвой обмана: мошенники сначала лишили её накоплений, а затем заставили собирать деньги у других жертв", — говорится в сообщении.

Потерпевшим в результате преступной схемы стал пенсионер из Первореченского района, который доверился "сотруднику силовой структуры" и передал 305 тысяч рублей женщине-курьеру, чтобы "задекларировать" сбережения.