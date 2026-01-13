https://ria.ru/20260113/moshennik-2067496152.html
Мошенники обокрали пенсионерку в Приморье и заставили стать их курьером

Мошенники обокрали пенсионерку в Приморье и заставили стать их курьером

Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056118_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a5dafcf2396c3308eb51aed3d7721ff4.jpg


ВЛАДИВОСТОК, 13 янв — РИА Новости. Пенсионерка из Владивостока стала жертвой мошенников, которые лишили ее накоплений и заставили стать их курьером, возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД России по Приморью.
"Во Владивостоке
полиция задержала серийного курьера мошенников… Оперативники задержали курьера — 72-летнюю местную жительницу. Деньги изъяли и вернули владельцу. Выяснилось, что пенсионерка сама стала жертвой обмана: мошенники сначала лишили её накоплений, а затем заставили собирать деньги у других жертв", — говорится в сообщении.
Потерпевшим в результате преступной схемы стал пенсионер из Первореченского района, который доверился "сотруднику силовой структуры" и передал 305 тысяч рублей женщине-курьеру, чтобы "задекларировать" сбережения.
Сотрудники полиции установили личность организатора преступной деятельности, им оказался 18-летний житель Омской области
, который специально ездил по регионам России
для сбора денег. Его жертвами в Приморском крае
стали жители Уссурийска
, Находки
и Владивостока, а общий ущерб составил 4,5 миллиона рублей.
"Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Гастролер задержан и дал признательные показания", — отметили в УМВД.