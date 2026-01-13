На Таймыре ожидаются морозы ниже 50 градусов

https://ria.ru/20260113/moroz-2067677286.html
ГО И ЧС Норильска предупреждает о понижении температуры в среду на Таймыре ниже 50-градусной отметки, сообщает мэрия заполярного города. РИА Новости, 13.01.2026
