На Таймыре ожидаются морозы ниже 50 градусов - РИА Новости, 13.01.2026
20:15 13.01.2026
На Таймыре ожидаются морозы ниже 50 градусов
На Таймыре ожидаются морозы ниже 50 градусов
ГО И ЧС Норильска предупреждает о понижении температуры в среду на Таймыре ниже 50-градусной отметки, сообщает мэрия заполярного города. РИА Новости, 13.01.2026
2026
На Таймыре ожидаются морозы ниже 50 градусов

Морозы ниже 50 градусов ожидаются на Таймыре

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСильные морозы в регионах России
Сильные морозы в регионах России - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Сильные морозы в регионах России. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 13 янв - РИА Новости. ГО И ЧС Норильска предупреждает о понижении температуры в среду на Таймыре ниже 50-градусной отметки, сообщает мэрия заполярного города.
"Управление ГО и ЧС Норильска информирует: 14 января 2026 года на юге Таймыра сохранится сильный мороз, температура воздуха местами - минус 50 градусов и ниже", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации города.
В соответствии с погодными условиями родители могут на это время оставить дома школьников Центрального района Норильска, Оганера, Талнаха и Кайеркана.
НорильскТаймырОбщество
 
 
