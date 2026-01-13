Экс-вице-премьер Молдавии прокомментировал слова Санду о слиянии с Румынией

По его словам, одна из статей конституции говорит о том, что должность, которую в настоящее время занимает Санду, обязывает ее быть гарантом суверенитета и национальной независимости республики. "Именно это является главной частью ее клятвы, которую она принесла, влезая в кресло главы этого государства… Она не имеет права порождать даже малейшие сомнения в ее готовности гарантировать защиту суверенитета и национальной независимости молдавского государства при любых условиях", - подчеркнул бывший вице-премьер.