Экс-вице-премьер Молдавии прокомментировал слова Санду о слиянии с Румынией

КИШИНЕВ, 13 янв - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду своим заявлением о готовности поддержать объединение республики с Румынией совершила публичное клятвопреступление, за которое должна быть привлечена к юридической ответственности, заявил бывший вице-премьер республики Александр Муравский.
Ранее Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение Молдавии к Румынии, объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, сталкивается республика как суверенное государство.
"Высказывание Санду по поводу ее отношения к объединению с Румынией должно стать предметом рассмотрения со стороны прокуратуры и Конституционного суда… Санду своим заявлением совершила публичное клятвопреступление, за которое должна быть привлечена не только к политической, но и юридической ответственности", - написал Муравский на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
По его словам, одна из статей конституции говорит о том, что должность, которую в настоящее время занимает Санду, обязывает ее быть гарантом суверенитета и национальной независимости республики. "Именно это является главной частью ее клятвы, которую она принесла, влезая в кресло главы этого государства… Она не имеет права порождать даже малейшие сомнения в ее готовности гарантировать защиту суверенитета и национальной независимости молдавского государства при любых условиях", - подчеркнул бывший вице-премьер.
Согласно данным соцопроса, которые опубликовал в декабре 2025 года молдавский Институт социологических исследований IMAS, более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии.
Молдавия провозгласила независимость в 1991 году. Конституция страны закрепляет суверенитет и независимость государства, а изменение его статуса возможно только на основании волеизъявления граждан. Вопрос объединения с Румынией неоднократно становился предметом политических заявлений, однако референдум по этой теме не проводился.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.