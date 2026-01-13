Рейтинг@Mail.ru
Экс-вице-премьер Молдавии прокомментировал слова Санду о слиянии с Румынией - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:41 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/moldaviya-2067602945.html
Экс-вице-премьер Молдавии прокомментировал слова Санду о слиянии с Румынией
Экс-вице-премьер Молдавии прокомментировал слова Санду о слиянии с Румынией - РИА Новости, 13.01.2026
Экс-вице-премьер Молдавии прокомментировал слова Санду о слиянии с Румынией
Президент Молдавии Майя Санду своим заявлением о готовности поддержать объединение республики с Румынией совершила публичное клятвопреступление, за которое... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T14:41:00+03:00
2026-01-13T14:41:00+03:00
в мире
румыния
молдавия
россия
майя санду
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853943479_284:119:2981:1636_1920x0_80_0_0_dbc0a02f4904b450ef02cd2228238fb1.jpg
https://ria.ru/20260113/sandu-2067543458.html
https://ria.ru/20260113/moldavija-2067525121.html
румыния
молдавия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853943479_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_81a9f2faa0101100cf8b63be0fbc4b5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, румыния, молдавия, россия, майя санду
В мире, Румыния, Молдавия, Россия, Майя Санду
Экс-вице-премьер Молдавии прокомментировал слова Санду о слиянии с Румынией

Муравский: слова Санду о слиянии Молдавии с Румынией тянут на клятвопреступление

© AP Photo / Yoan Valat/PoolМайя Санду
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© AP Photo / Yoan Valat/Pool
Майя Санду. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 13 янв - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду своим заявлением о готовности поддержать объединение республики с Румынией совершила публичное клятвопреступление, за которое должна быть привлечена к юридической ответственности, заявил бывший вице-премьер республики Александр Муравский.
Ранее Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение Молдавии к Румынии, объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, сталкивается республика как суверенное государство.
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Молдавские социалисты призвали Санду уйти в отставку
Вчера, 11:17
"Высказывание Санду по поводу ее отношения к объединению с Румынией должно стать предметом рассмотрения со стороны прокуратуры и Конституционного суда… Санду своим заявлением совершила публичное клятвопреступление, за которое должна быть привлечена не только к политической, но и юридической ответственности", - написал Муравский на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
По его словам, одна из статей конституции говорит о том, что должность, которую в настоящее время занимает Санду, обязывает ее быть гарантом суверенитета и национальной независимости республики. "Именно это является главной частью ее клятвы, которую она принесла, влезая в кресло главы этого государства… Она не имеет права порождать даже малейшие сомнения в ее готовности гарантировать защиту суверенитета и национальной независимости молдавского государства при любых условиях", - подчеркнул бывший вице-премьер.
Согласно данным соцопроса, которые опубликовал в декабре 2025 года молдавский Институт социологических исследований IMAS, более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии.
Молдавия провозгласила независимость в 1991 году. Конституция страны закрепляет суверенитет и независимость государства, а изменение его статуса возможно только на основании волеизъявления граждан. Вопрос объединения с Румынией неоднократно становился предметом политических заявлений, однако референдум по этой теме не проводился.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Шор назвал слова Санду о Румынии признанием желания убить Молдавию
Вчера, 09:40
 
В миреРумынияМолдавияРоссияМайя Санду
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала