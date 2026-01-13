Молдавская оппозиция раскритиковала призывы Санду к объединению с Румынией

КИШИНЕВ, 13 янв - РИА Новости. Призывы президента Молдавии в поддержку объединения республики с Румынией подрывают доверие общества к молдавской власти, заявил депутат парламента от оппозиционной Компартии Адриан Доментюк.

Накануне Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение Молдавии Румынии , объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, сталкивается республика как суверенное государство.

"В условиях кризисов президент обязан объединить страну, а не поднимать тему объединения с другим государством, которая гарантированно раскалывает общество. Заявления об объединении с Румынией без общественного мандата подрывают доверие к власти и ставят под вопрос нейтралитет и суверенитет Молдавии", - заявил Доментюк журналистам.

По его словам, сегодня стране нужна стабильность и социальная защита, а не геополитические проекты без поддержки большинства.