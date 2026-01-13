https://ria.ru/20260113/moldavija-2067668585.html
Молдавская оппозиция раскритиковала призывы Санду к объединению с Румынией
Молдавская оппозиция раскритиковала призывы Санду к объединению с Румынией - РИА Новости, 13.01.2026
Молдавская оппозиция раскритиковала призывы Санду к объединению с Румынией
Призывы президента Молдавии в поддержку объединения республики с Румынией подрывают доверие общества к молдавской власти, заявил депутат парламента от... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T19:18:00+03:00
2026-01-13T19:18:00+03:00
2026-01-13T19:18:00+03:00
в мире
румыния
молдавия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873655823_0:294:2828:1885_1920x0_80_0_0_3cc7170779ced3a0903a84100200d4b3.jpg
https://ria.ru/20260113/sandu-2067543458.html
https://ria.ru/20260112/moldaviya-2067445295.html
румыния
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873655823_158:0:2671:1885_1920x0_80_0_0_8d853518834301a460f53656fa936d3a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, румыния, молдавия
В мире, Румыния, Молдавия
Молдавская оппозиция раскритиковала призывы Санду к объединению с Румынией
Депутат Доментюк: призывы Санду к слиянию с Румынией подрывают доверие к власти
КИШИНЕВ, 13 янв - РИА Новости. Призывы президента Молдавии в поддержку объединения республики с Румынией подрывают доверие общества к молдавской власти, заявил депутат парламента от оппозиционной Компартии Адриан Доментюк.
Накануне Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение Молдавии
к Румынии
, объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, сталкивается республика как суверенное государство.
"В условиях кризисов президент обязан объединить страну, а не поднимать тему объединения с другим государством, которая гарантированно раскалывает общество. Заявления об объединении с Румынией без общественного мандата подрывают доверие к власти и ставят под вопрос нейтралитет и суверенитет Молдавии", - заявил Доментюк журналистам.
По его словам, сегодня стране нужна стабильность и социальная защита, а не геополитические проекты без поддержки большинства.
Молдавия провозгласила независимость в 1991 году. Конституция страны закрепляет суверенитет и независимость государства, а изменение его статуса возможно только на основании волеизъявления граждан. Вопрос объединения с Румынией неоднократно становился предметом политических заявлений, однако референдум по этой теме не проводился. По данным соцопроса, которые опубликовал в декабре 2025 года молдавский Институт социологических исследований IMAS, более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии.