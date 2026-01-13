Шор назвал слова Санду о Румынии признанием желания убить Молдавию

КИШИНЕВ, 13 янв - РИА Новости. Заявления президента Молдавии Майи Санду о готовности поддержать объединение республики с Румынией являются признанием цели ликвидации Молдавии, считает оппозиционной молдавский политик Илан Шор.
Ранее Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение Молдавии к Румынии, объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, сталкивается республика как суверенное государство.
"Убийца наконец призналась, что пришла с одной целью: убить Молдову", - написал Шор в своем Telegram-канале.
Согласно данным соцопроса, которые опубликовал в декабре 2025 года молдавский Институт социологических исследований IMAS, более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии.
Молдавия провозгласила независимость в 1991 году. Конституция страны закрепляет суверенитет и независимость государства, а изменение его статуса возможно только на основании волеизъявления граждан. Вопрос объединения с Румынией неоднократно становился предметом политических заявлений, однако референдум по этой теме не проводился.