Глава Минздрава Кузбасса подтвердил смерть младенцев в роддоме Новокузнецка

"Ситуация произошла. В данный момент идет разбирательство. Выезжала комиссия Минздрава, выезжали главные внештатные специалисты для оценки ситуации и предотвращения, если необходимость в том будет. После того, как будет завершена проверка, мы дадим официальную информацию о происходящем", - сказал он в прямом эфире в соцсетях в ответ на просьбу прокомментировать информацию о гибели младенцев в роддоме Новокузнецка.