Глава Минздрава Кузбасса подтвердил смерть младенцев в роддоме Новокузнецка

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Глава минздрава Кузбасса Андрей Тарасов заявил, что в роддоме Новокузнецка, где умерли младенцы, ведется проверка, на место выезжала комиссия.
Ранее издание ngs42. ru со ссылкой на источник в минздраве региона сообщило, что во время январских каникул в стационаре умерли шесть новорожденных, трое из которых - в один день. Как сообщал РИА Новости источник, число умерших новорожденных увеличилось до девяти. По данному факту в следственном отделе по городу Новокузнецк СУСК РФ по Кемеровской области – Кузбассу организована доследственная проверки по статье о халатности.
"Ситуация произошла. В данный момент идет разбирательство. Выезжала комиссия Минздрава, выезжали главные внештатные специалисты для оценки ситуации и предотвращения, если необходимость в том будет. После того, как будет завершена проверка, мы дадим официальную информацию о происходящем", - сказал он в прямом эфире в соцсетях в ответ на просьбу прокомментировать информацию о гибели младенцев в роддоме Новокузнецка.