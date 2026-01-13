Рейтинг@Mail.ru
Глава Минздрава Кузбасса подтвердил смерть младенцев в роддоме Новокузнецка
10:31 13.01.2026 (обновлено: 10:33 13.01.2026)
Глава Минздрава Кузбасса подтвердил смерть младенцев в роддоме Новокузнецка
Глава Минздрава Кузбасса подтвердил смерть младенцев в роддоме Новокузнецка
Глава минздрава Кузбасса Андрей Тарасов заявил, что в роддоме Новокузнецка, где умерли младенцы, ведется проверка, на место выезжала комиссия. РИА Новости, 13.01.2026
Глава Минздрава Кузбасса подтвердил смерть младенцев в роддоме Новокузнецка

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Глава минздрава Кузбасса Андрей Тарасов заявил, что в роддоме Новокузнецка, где умерли младенцы, ведется проверка, на место выезжала комиссия.
Ранее издание ngs42. ru со ссылкой на источник в минздраве региона сообщило, что во время январских каникул в стационаре умерли шесть новорожденных, трое из которых - в один день. Как сообщал РИА Новости источник, число умерших новорожденных увеличилось до девяти. По данному факту в следственном отделе по городу Новокузнецк СУСК РФ по Кемеровской области – Кузбассу организована доследственная проверки по статье о халатности.
"Ситуация произошла. В данный момент идет разбирательство. Выезжала комиссия Минздрава, выезжали главные внештатные специалисты для оценки ситуации и предотвращения, если необходимость в том будет. После того, как будет завершена проверка, мы дадим официальную информацию о происходящем", - сказал он в прямом эфире в соцсетях в ответ на просьбу прокомментировать информацию о гибели младенцев в роддоме Новокузнецка.
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Роддом в Новокузнецке закрыли из-за превышения порога ОРВИ у медперсонала
ПроисшествияНовокузнецкРоссияКемеровская областьАндрей ТарасовСмерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке
 
 
