Блогер Александра Митрошина перед началом судебного заседания у здания Тверского суда Москвы

Блогер Митрошина рассказала, какое желание загадала на Новый год

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Находящаяся под домашним арестом блогер Александра Митрошина рассказала журналистам, что на Новый год загадала выйти на свободу.

"Угадайте, что? Конечно же, выйти на свободу", - сказала с улыбкой Митрошина , отвечая на вопрос после заседания в Тверском суде Москвы , что она загадала на 2026 год.

Ранее в суде блогер заявила, что вину признает частично - она не предполагала, что купля-продажа квартиры может быть расценена как отмывание денег.

Митрошина обвиняется по п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ . По данным следствия, она приобрела свыше 127 миллионов рублей в результате совершения ею преступления, предусмотренного статьей об уклонении физлица от уплаты налогов. Для придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения деньгами она легализовала их часть, купив недвижимость в Москве.