Блогер Митрошина рассказала, какое желание загадала на Новый год

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Находящаяся под домашним арестом блогер Александра Митрошина рассказала журналистам, что на Новый год загадала выйти на свободу.
Ранее в суде блогер заявила, что вину признает частично - она не предполагала, что купля-продажа квартиры может быть расценена как отмывание денег.
Митрошина обвиняется по п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. По данным следствия, она приобрела свыше 127 миллионов рублей в результате совершения ею преступления, предусмотренного статьей об уклонении физлица от уплаты налогов. Для придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения деньгами она легализовала их часть, купив недвижимость в Москве.
Ранее возбужденное против нее дело о неуплате налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ) было впоследствии прекращено из-за погашения части долга.
4 декабря 2025, 12:35