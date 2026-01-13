Рейтинг@Mail.ru
13:34 13.01.2026
Блогер Митрошина рассказала, какое желание загадала на Новый год
Блогер Митрошина рассказала, какое желание загадала на Новый год
Находящаяся под домашним арестом блогер Александра Митрошина рассказала журналистам, что на Новый год загадала выйти на свободу. РИА Новости, 13.01.2026
москва, россия, александра митрошина
Москва, Россия, Александра Митрошина
Блогер Митрошина рассказала, какое желание загадала на Новый год

Блогер Митрошина на Новый год загадала выйти на свободу

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Находящаяся под домашним арестом блогер Александра Митрошина рассказала журналистам, что на Новый год загадала выйти на свободу.
"Угадайте, что? Конечно же, выйти на свободу", - сказала с улыбкой Митрошина, отвечая на вопрос после заседания в Тверском суде Москвы, что она загадала на 2026 год.
Ранее в суде блогер заявила, что вину признает частично - она не предполагала, что купля-продажа квартиры может быть расценена как отмывание денег.
Митрошина обвиняется по п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. По данным следствия, она приобрела свыше 127 миллионов рублей в результате совершения ею преступления, предусмотренного статьей об уклонении физлица от уплаты налогов. Для придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения деньгами она легализовала их часть, купив недвижимость в Москве.
Ранее возбужденное против нее дело о неуплате налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ) было впоследствии прекращено из-за погашения части долга.
Александра Митрошина - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Митрошина заявила, что продавала квартиры ради погашения долгов
4 декабря 2025, 12:35
 
МоскваРоссияАлександра Митрошина
 
 
