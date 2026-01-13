Рейтинг@Mail.ru
Мишустин назначил Шаманского заместителем председателя ФОМС
20:17 13.01.2026
Мишустин назначил Шаманского заместителем председателя ФОМС
Мишустин назначил Шаманского заместителем председателя ФОМС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима Шаманского заместителем председателя Фонда обязательного медицинского страхования. РИА Новости, 13.01.2026
россия, михаил мишустин, политика
Россия, Михаил Мишустин, Политика
Мишустин назначил Шаманского заместителем председателя ФОМС

Мишустин назначил Максима Шаманского заместителем главы ФОМС

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима Шаманского заместителем председателя Фонда обязательного медицинского страхования.
"Назначить Шаманского Максима Борисовича заместителем председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин назначил Марию Маркелову замглавы Минсельхоза
Вчера, 19:40
 
Россия, Михаил Мишустин, Политика
 
 
