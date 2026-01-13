https://ria.ru/20260113/mishustin-2067677902.html
Мишустин назначил Шаманского заместителем председателя ФОМС
Мишустин назначил Шаманского заместителем председателя ФОМС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима Шаманского заместителем председателя Фонда обязательного медицинского страхования. РИА Новости, 13.01.2026
Мишустин назначил Шаманского заместителем председателя ФОМС
