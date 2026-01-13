Рейтинг@Mail.ru
17:02 13.01.2026
Правительство решит все вопросы защитников России, заявил Мишустин
Правительство решит все вопросы защитников России, заявил Мишустин
Правительство РФ решит совершенно любые вопросы, чтобы обеспечить защитников России, которые находятся на передовой, всем необходимым, заявил российский премьер РИА Новости, 13.01.2026
Правительство решит все вопросы защитников России, заявил Мишустин

Мишустин: кабмин решит все вопросы, чтобы обеспечить защитников всем необходимым

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на церемонии вручения премий правительства в области средств массовой информации за 2025 год
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на церемонии вручения премий правительства в области средств массовой информации за 2025 год
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на церемонии вручения премий правительства в области средств массовой информации за 2025 год
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Правительство РФ решит совершенно любые вопросы, чтобы обеспечить защитников России, которые находятся на передовой, всем необходимым, заявил российский премьер Михаил Мишустин.
Мишустин подчеркнул важность работы военкоров, которые освещают события на линии боевого соприкосновения и формируют мировоззрение, в том числе, молодого поколения.
"Знайте, что правительство всегда рядом: абсолютно любые вопросы, запросы будут решены. Надо сделать все для того, чтобы те коллеги, кто там (на передовой - ред.) защищает наши рубежи, получили все необходимое", - сказал российский премьер.
Мишустин в День российской печати вручил правительственные премии в области средств массовой информации за 2025 год. Награды получили, в том числе, военные корреспонденты, которые освещают события СВО.
Опыт военкоров времен ВОВ вдохновляет журналистов, заявил Мишустин
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
