Правительство решит все вопросы защитников России, заявил Мишустин
Правительство РФ решит совершенно любые вопросы, чтобы обеспечить защитников России, которые находятся на передовой, всем необходимым, заявил российский премьер РИА Новости, 13.01.2026
россия
михаил мишустин
россия
Новости
россия, михаил мишустин
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Правительство РФ решит совершенно любые вопросы, чтобы обеспечить защитников России, которые находятся на передовой, всем необходимым, заявил российский премьер Михаил Мишустин.
Мишустин
подчеркнул важность работы военкоров, которые освещают события на линии боевого соприкосновения и формируют мировоззрение, в том числе, молодого поколения.
"Знайте, что правительство всегда рядом: абсолютно любые вопросы, запросы будут решены. Надо сделать все для того, чтобы те коллеги, кто там (на передовой - ред.) защищает наши рубежи, получили все необходимое", - сказал российский премьер.
Мишустин в День российской печати вручил правительственные премии в области средств массовой информации за 2025 год. Награды получили, в том числе, военные корреспонденты, которые освещают события СВО.