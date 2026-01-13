https://ria.ru/20260113/mishustin-2067636329.html
Мишустин рассказал об изменениях в мировоззрении молодежи
Мишустин рассказал об изменениях в мировоззрении молодежи - РИА Новости, 13.01.2026
Мишустин рассказал об изменениях в мировоззрении молодежи
Премьер РФ Михаил Мишустин отметил положительные изменения в мировоззрении молодежи, подчеркнув особую заслугу в этом журналистов и СМИ. РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T16:51:00+03:00
2026-01-13T16:51:00+03:00
2026-01-13T16:51:00+03:00
общество
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064391493_0:160:2930:1808_1920x0_80_0_0_f8b4580b5408cf16fbde1f822c2f3385.jpg
https://ria.ru/20260113/mishustin-2067629640.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064391493_12:0:2741:2047_1920x0_80_0_0_9b490261c8314f390fd8aedc20c56150.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал об изменениях в мировоззрении молодежи
Мишустин отметил положительные изменения в мировоззрении молодежи