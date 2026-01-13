Мишустин рассказал об изменениях в мировоззрении молодежи

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин отметил положительные изменения в мировоззрении молодежи, подчеркнув особую заслугу в этом журналистов и СМИ.

Глава кабмина во вторник - в День российской печати - вручил премии правительства в области СМИ за 2025 год.