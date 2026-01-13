Рейтинг@Mail.ru
Победа обязательно будет за нами, заявил Мишустин - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:47 13.01.2026 (обновлено: 16:54 13.01.2026)
https://ria.ru/20260113/mishustin-2067635031.html
Победа обязательно будет за нами, заявил Мишустин
Победа обязательно будет за нами, заявил Мишустин - РИА Новости, 13.01.2026
Победа обязательно будет за нами, заявил Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время вручения правительственных премий в области СМИ обратился к журналистам: "Победа обязательно будет за нами". РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T16:47:00+03:00
2026-01-13T16:54:00+03:00
общество
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067636760_0:29:3088:1766_1920x0_80_0_0_57c984615d09f8a4f64fd876776fc127.jpg
https://ria.ru/20260113/mishustin-2067623237.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067636760_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_777dfec6b487ff8e75e34debe4d1adb2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин
Победа обязательно будет за нами, заявил Мишустин

Мишустин: победа обязательно будет за нами

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на церемонии вручения премий правительства в области средств массовой информации за 2025 год. 13 января 2026
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на церемонии вручения премий правительства в области средств массовой информации за 2025 год. 13 января 2026 - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на церемонии вручения премий правительства в области средств массовой информации за 2025 год. 13 января 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время вручения правительственных премий в области СМИ обратился к журналистам: "Победа обязательно будет за нами".
Глава кабмина во вторник, в День российской печати, вручил премии правительства в области СМИ за 2025 год. В числе лауреатов премии были военкоры и журналисты, работающие в новых регионах и приграничье.
"Я хочу поздравить вас с праздником еще раз, пожелать удачи, успеха. И победа обязательно будет за нами", - сказал Мишустин, завершая церемонию.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на церемонии вручения премий правительства в области средств массовой информации за 2025 год. Слева направо: заместитель главного редактора отдела информационных ресурсов Новые территории ООО Регнум Ирина Вьюнова, заместитель генерального директора по развитию регионов ООО Регнум Лана Самарина, главный редактор отдела информационных ресурсов Новые территории ООО Регнум Николай Лебедев и старший графический дизайнер отдела информационных ресурсов Новые территории ООО Регнум Дарья Большенко, получившие премии за создание и реализацию проекта Погибли за правду - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Мишустин наградил авторов проекта "Погибли за правду"
Вчера, 15:57
 
ОбществоРоссияМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала