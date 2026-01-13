https://ria.ru/20260113/mishustin-2067635031.html
Победа обязательно будет за нами, заявил Мишустин
Победа обязательно будет за нами, заявил Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время вручения правительственных премий в области СМИ обратился к журналистам: "Победа обязательно будет за нами". РИА Новости, 13.01.2026
