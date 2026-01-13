Мишустин наградил сотрудников RT премией в области СМИ

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на церемонии вручения премий правительства в области средств массовой информации за 2025 год. Слева направо: члены коллектива АНО "ТВ-Новости", получившие премии за многолетний безупречный труд, прорывное распространение вещания в странах Глобального Юга, - заместитель главного редактора - директор дирекции информационного вещания на испанском языке Виктория Воронцова, первый заместитель главного редактора по новостному контенту Елизавета Бродская, креативный директор ООО "Раптли" Динара Токтосунова и заместитель главного редактора - директор дирекции информационного вещания на арабском языке Майя Манна