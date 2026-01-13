https://ria.ru/20260113/mishustin-2067629640.html
Мишустин заявил, что сегодня журналистика приобретает особое значение
Мишустин заявил, что сегодня журналистика приобретает особое значение - РИА Новости, 13.01.2026
Мишустин заявил, что сегодня журналистика приобретает особое значение
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников российской печати с профессиональным праздником, отметив, что сегодня, когда активно используются... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T16:21:00+03:00
2026-01-13T16:21:00+03:00
2026-01-13T16:21:00+03:00
общество
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067623936_0:0:2679:1508_1920x0_80_0_0_b8aace8eef7f75c208a4287db18e68c0.jpg
https://ria.ru/20260113/smi-2067626657.html
https://ria.ru/20260113/mishustin-2067625695.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067623936_0:0:2679:2010_1920x0_80_0_0_2e49c694ea81fc4371216615dbe71e5b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин заявил, что сегодня журналистика приобретает особое значение
Мишустин отметил особое значение журналистики в эпоху фейковых технологий