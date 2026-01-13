Рейтинг@Mail.ru
Мишустин заявил, что сегодня журналистика приобретает особое значение - РИА Новости, 13.01.2026
16:21 13.01.2026
Мишустин заявил, что сегодня журналистика приобретает особое значение
Мишустин заявил, что сегодня журналистика приобретает особое значение
общество
россия
михаил мишустин
общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин заявил, что сегодня журналистика приобретает особое значение

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников российской печати с профессиональным праздником, отметив, что сегодня, когда активно используются фейковые технологии, журналистика приобретает особое значение.
День российской печати отмечается 13 января.
