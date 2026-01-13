Рейтинг@Mail.ru
16:10 13.01.2026 (обновлено: 16:59 13.01.2026)
Мишустин вручил премии журналистам из Белгородской области
общество, белгородская область, россия, михаил мишустин, анна черкашина
Общество, Белгородская область, Россия, Михаил Мишустин, Анна Черкашина

Премьер-министр Михаил Мишустин на церемонии вручения премий правительства в области СМИ за 2025 год
Премьер-министр Михаил Мишустин на церемонии вручения премий правительства в области СМИ за 2025 год
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин вручил правительственные премии в области СМИ журналистам из Белгородской области за мужество и освещение жизни в прифронтовой зоне.
Глава кабмина во вторник, в День российской печати, вручает премии правительства в области СМИ за 2025 год.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на церемонии вручения премий правительства в области средств массовой информации за 2025 год. Слева направо: дизайнер-верстальщик Издательского дома "Мир Белогорья" Ирина Белоус, генеральный директор Издательского дома "Мир Белогорья" Елена Дацковская, главный редактор одела газеты "Белгородская правда" Издательского дома "Мир Белогорья" Елена Ховхун, корреспонденты отдела газеты "Белгородская правда" Издательского дома "Мир Белогорья" Елена Крижановская и Анна Черкашина, получившие премии за вклад в развитие региональной журналистики, мужество и профессионализм, реализацию проектов о людях, ежедневно выполняющих свой гражданский долг в прифронтовой территории
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на церемонии вручения премий правительства в области средств массовой информации за 2025 год. Слева направо: дизайнер-верстальщик Издательского дома "Мир Белогорья" Ирина Белоус, генеральный директор Издательского дома "Мир Белогорья" Елена Дацковская, главный редактор одела газеты "Белгородская правда" Издательского дома "Мир Белогорья" Елена Ховхун, корреспонденты отдела газеты "Белгородская правда" Издательского дома "Мир Белогорья" Елена Крижановская и Анна Черкашина, получившие премии за вклад в развитие региональной журналистики, мужество и профессионализм, реализацию проектов о людях, ежедневно выполняющих свой гражданский долг в прифронтовой территории
Коллектив журналистов из Белгородской области отмечен премией "за вклад в развитие региональной журналистики, мужество и профессионализм, реализацию проектов о людях, ежедневно выполняющих свой гражданский долг в прифронтовой территории".
Мишустин вручил премию гендиректору белгородского издательского дома "Мир Белогорья" Елене Дацковской, главному редактору газеты "Белгородская правда" Елене Ховхун, корреспондентам этой газеты Анне Черкашиной и Елене Крижановской, дизайнеру-верстальщику издательского дома "Мир Белогорья" Ирине Белоус.
Общество, Белгородская область, Россия, Михаил Мишустин, Анна Черкашина
 
 
