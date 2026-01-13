Мишустин вручил премии журналистам из Белгородской области

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на церемонии вручения премий правительства в области средств массовой информации за 2025 год. Слева направо: дизайнер-верстальщик Издательского дома "Мир Белогорья" Ирина Белоус, генеральный директор Издательского дома "Мир Белогорья" Елена Дацковская, главный редактор одела газеты "Белгородская правда" Издательского дома "Мир Белогорья" Елена Ховхун, корреспонденты отдела газеты "Белгородская правда" Издательского дома "Мир Белогорья" Елена Крижановская и Анна Черкашина, получившие премии за вклад в развитие региональной журналистики, мужество и профессионализм, реализацию проектов о людях, ежедневно выполняющих свой гражданский долг в прифронтовой территории