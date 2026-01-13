Рейтинг@Mail.ru
16:06 13.01.2026
Мишустин поздравил журналистов с Днем российской печати
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил журналистов с Днем российской печати, пожелал творческих удач и новых достижений. РИА Новости, 13.01.2026
общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил журналистов с Днем российской печати, пожелал творческих удач и новых достижений.
Глава кабмина во вторник, в День российской печати, вручает премии правительства в области СМИ за 2025 год.
"Для вас всех 13 января - это общий профессиональный праздник. Именно в этот день более 320 лет назад вышел первый номер российской газеты "Ведомости" и отмечать эту дату стало хорошей традицией для всей прессы страны. Поэтому поздравляю вас, желаю творческих удач, новых достижений в вашей непростой профессии", - сказал Мишустин на церемонии вручения.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Мишустин отметил работу военкоров в зоне СВО
ОбществоРоссияМихаил Мишустин
 
 
