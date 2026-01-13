Рейтинг@Mail.ru
15:57 13.01.2026 (обновлено: 16:57 13.01.2026)
Мишустин наградил авторов проекта "Погибли за правду"
Мишустин наградил авторов проекта "Погибли за правду"
общество, украина, луганск, николай лебедев, михаил мишустин
Общество, Украина, Луганск, Николай Лебедев, Михаил Мишустин
Мишустин наградил авторов проекта "Погибли за правду"

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на церемонии вручения премий правительства в области средств массовой информации за 2025 год. Слева направо: заместитель главного редактора отдела информационных ресурсов "Новые территории" ООО "Регнум" Ирина Вьюнова, заместитель генерального директора по развитию регионов ООО "Регнум" Лана Самарина, главный редактор отдела информационных ресурсов "Новые территории" ООО "Регнум" Николай Лебедев и старший графический дизайнер отдела информационных ресурсов "Новые территории" ООО "Регнум" Дарья Большенко, получившие премии за создание и реализацию проекта "Погибли за правду"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на церемонии вручения премий правительства в области средств массовой информации за 2025 год. Слева направо: заместитель главного редактора отдела информационных ресурсов "Новые территории" ООО "Регнум" Ирина Вьюнова, заместитель генерального директора по развитию регионов ООО "Регнум" Лана Самарина, главный редактор отдела информационных ресурсов "Новые территории" ООО "Регнум" Николай Лебедев и старший графический дизайнер отдела информационных ресурсов "Новые территории" ООО "Регнум" Дарья Большенко, получившие премии за создание и реализацию проекта "Погибли за правду"
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин вручил премию правительства РФ 2025 года в области СМИ авторам проекта "Погибли за правду", посвященного погибшим во время исполнения служебного долга журналистам.
Церемония вручения премий состоялась во вторник в здании правительства. За создание и реализацию проекта "Погибли за правду" были награждены замгендиректора по развитию регионов ООО "Регнум" Лана Самарина, главный редактор отдела информационных ресурсов "Новые территории" Николай Лебедев и его заместитель Ирина Вьюнова, а также старший графический дизайнер отдела Дарья Большенко.
Проект "Погибли за правду" посвящен журналистам, погибшим во время исполнения служебного долга в результате преступных действий Украины, и их вкладу в борьбу за правду. В декабре 2025 года фотовыставка "Погибли за правду" была открыта в Луганске.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Мишустин отметил работу военкоров в зоне СВО
ОбществоУкраинаЛуганскНиколай ЛебедевМихаил Мишустин
 
 
