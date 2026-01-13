Рейтинг@Mail.ru
15:57 13.01.2026 (обновлено: 16:05 13.01.2026)
Мишустин отметил участившиеся случаи попыток фальсификации истории
Мишустин отметил участившиеся случаи попыток фальсификации истории
Россия в последнее время все чаще сталкивается с попытками фальсификации истории, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 13.01.2026
2026
россия, михаил мишустин
Россия, Михаил Мишустин
Мишустин отметил участившиеся случаи попыток фальсификации истории

Мишустин: Россия все чаще сталкивается с попытками фальсификации истории

Михаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Россия в последнее время все чаще сталкивается с попытками фальсификации истории, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
День российской печати отмечается 13 января. Традиционно в этот праздник проходит вручение премий в области средств массовой информации.
"В последние годы мы все чаще сталкиваемся с попытками фальсификации истории. Как сказал президент (России Владимир Путин - ред.), обращаясь к вашим коллегам, чтобы побеждать в борьбе за умы и сердца людей, нужно и дальше использовать ваше секретное стратегическое высокоточное межконтинентальной дальности оружие - правду", - сказал Мишустин в ходе церемонии вручения.
Одно из заседаний Международного военного трибунала во время Нюрнбергского процесса - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Запад забывает уроки Нюрнбергского процесса, считает историк
26 декабря 2025, 12:54
 
Россия Михаил Мишустин
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
