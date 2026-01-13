https://ria.ru/20260113/mishustin-2067623137.html
Мишустин отметил участившиеся случаи попыток фальсификации истории
Россия в последнее время все чаще сталкивается с попытками фальсификации истории, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 13.01.2026
