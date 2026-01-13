МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин вручил премии правительства в области СМИ четырем журналистам, освещающим события специальной военной операции.

День российской печати отмечается 13 января. Традиционно в этот праздник проходит вручение премий в области средств массовой информации.

Так, за объективное освещение событий в зоне СВО премия вручена корреспонденту программы "Чрезвычайное происшествие" телеканала НТВ Илье Ушенину.

За обеспечение системного освещения СВО, проявление мужества и профессионализма премия присуждена обозревателю "Известий" Валентину Трушину и оператору издания Владимиру Сотникову.