Мишустин вручил премии правительства в области СМИ четырем журналистам - РИА Новости, 13.01.2026
15:55 13.01.2026
Мишустин вручил премии правительства в области СМИ четырем журналистам
Мишустин вручил премии правительства в области СМИ четырем журналистам
общество, россия, михаил мишустин, нтв (телеканал)
Общество, Россия, Михаил Мишустин, НТВ (телеканал)
Мишустин вручил премии правительства в области СМИ четырем журналистам

Мишустин вручил премии четырем журналистам за освещение СВО

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин вручил премии правительства в области СМИ четырем журналистам, освещающим события специальной военной операции.
День российской печати отмечается 13 января. Традиционно в этот праздник проходит вручение премий в области средств массовой информации.
Так, за объективное освещение событий в зоне СВО премия вручена корреспонденту программы "Чрезвычайное происшествие" телеканала НТВ Илье Ушенину.
За обеспечение системного освещения СВО, проявление мужества и профессионализма премия присуждена обозревателю "Известий" Валентину Трушину и оператору издания Владимиру Сотникову.
Премию правительства в области СМИ за смелость при исполнении журналистского долга и объективное освещение событий в зоне СВО получил специальный корреспондент "Комсомольской правды" Григорий Кубатьян.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Мишустин отметил работу военкоров в зоне СВО
