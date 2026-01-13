https://ria.ru/20260113/mishustin-2067621589.html
Мишустин рассказал, от чего зависит суверенитет России
Суверенитет России зависит от способности страны доносить до людей во всем мире объективную информацию, и в этом вопросе важен вклад СМИ, заявил премьер-министр РИА Новости, 13.01.2026
