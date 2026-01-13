Рейтинг@Mail.ru
Мишустин посмертно наградил военкора "Известий" Еремина - РИА Новости, 13.01.2026
15:50 13.01.2026
Мишустин посмертно наградил военкора "Известий" Еремина
Мишустин посмертно наградил военкора "Известий" Еремина
Премьер-министр России Михаил Мишустин посмертно наградил военкора "Известий" Семена Еремина премией правительства в области СМИ. РИА Новости, 13.01.2026
Мишустин посмертно наградил военкора "Известий" Еремина

Мишустин посмертно наградил премией правительства военкора "Известий" Еремина

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин посмертно наградил военкора "Известий" Семена Еремина премией правительства в области СМИ.
День российской печати отмечается 13 января. Традиционно в этот праздник проходит вручение премий в области средств массовой информации.
Награду получила вдова журналиста Виктория Еремина.
О гибели Еремина в зоне спецоперации стало известно 19 апреля 2024 года. Во время съемки репортажа в Запорожской области он получил ранение в результате атаки вражеского FPV-дрона, впоследствии военкор скончался. Журналист работал в зоне СВО с момента ее начала в феврале 2022 года. В составе съемочной группы он одним из первых делал репортажи из Волновахи в марте 2022 года. Кроме того, корреспондент в числе первых сделал материалы о "Ланцетах" и "Солнцепеках". 22 апреля президент России Владимир Путин наградил Еремина орденом Мужества посмертно. Ранее журналист также был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и кинооператоры Первого канала Валентин Стуканог и Илья Репнин, получившие премию за создание фильма об уникальной операции Поток в Курской области - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Мишустин наградил создателей фильма об операции "Поток"
ОбществоРоссияЗапорожская областьВолновахаМихаил МишустинСемен Еремин (корреспондент, военкор)Владимир Путин
 
 
