Мишустин наградил создателей фильма об операции "Поток"

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин наградил премией правительства в области средств массовой информации кинооператоров, которые работали над созданием фильма об операции "Поток" в Курской области.
Глава кабмина во вторник, в День российской печати вручает премии правительства в области СМИ за 2025 год.
За создание фильма об уникальной операции "Поток" в Курской области награждены кинооператоры отдела операторов службы обеспечения эфира дирекции информационных программ Первого канала Валентин Стуканог и Илья Репнин.
«
"Благодаря журналистам Первого канала - Амиру Юсупову, Валентину Стуканогу, Илье Репнину - мы все в деталях знаем об уникальной операции "Поток", которая была в Курской области. Когда бойцы прошли внутри газопровода, чтобы освободить Суджу. Это они и снимали каждым этапом - от технической подготовки до финального боя", - сказал Мишустин во время церемонии вручения.
Проведенная в марте 2025 года операция "Поток" привела к началу освобождения города Суджа и практически всей части Курской области, захваченной боевиками ВСУ. Разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 30-й мотострелковой бригады 72-й дивизии, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" Росгвардии совершили 15-километровый обходной маневр группировки ВСУ в Судже в Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника.