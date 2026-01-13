Мишустин наградил создателей фильма об операции "Поток"

«

"Благодаря журналистам Первого канала - Амиру Юсупову, Валентину Стуканогу, Илье Репнину - мы все в деталях знаем об уникальной операции "Поток", которая была в Курской области. Когда бойцы прошли внутри газопровода, чтобы освободить Суджу. Это они и снимали каждым этапом - от технической подготовки до финального боя", - сказал Мишустин во время церемонии вручения.