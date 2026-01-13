Рейтинг@Mail.ru
15:48 13.01.2026 (обновлено: 16:11 13.01.2026)
Мишустин наградил создателей фильма об операции "Поток"
курская область, суджа, михаил мишустин, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Курская область, Суджа, Михаил Мишустин, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и кинооператоры Первого канала Валентин Стуканог и Илья Репнин, получившие премию за создание фильма об уникальной операции "Поток" в Курской области
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин наградил премией правительства в области средств массовой информации кинооператоров, которые работали над созданием фильма об операции "Поток" в Курской области.
Глава кабмина во вторник, в День российской печати вручает премии правительства в области СМИ за 2025 год.
За создание фильма об уникальной операции "Поток" в Курской области награждены кинооператоры отдела операторов службы обеспечения эфира дирекции информационных программ Первого канала Валентин Стуканог и Илья Репнин.
"Благодаря журналистам Первого канала - Амиру Юсупову, Валентину Стуканогу, Илье Репнину - мы все в деталях знаем об уникальной операции "Поток", которая была в Курской области. Когда бойцы прошли внутри газопровода, чтобы освободить Суджу. Это они и снимали каждым этапом - от технической подготовки до финального боя", - сказал Мишустин во время церемонии вручения.

Проведенная в марте 2025 года операция "Поток" привела к началу освобождения города Суджа и практически всей части Курской области, захваченной боевиками ВСУ. Разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 30-й мотострелковой бригады 72-й дивизии, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" Росгвардии совершили 15-километровый обходной маневр группировки ВСУ в Судже в Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника.
Дорога в Красноармейск. Документальный фильм военкора РИА Новости Александра Харченко - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
РИА Новости опубликовало документальный фильм о боях за Красноармейск
