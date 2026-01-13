Рейтинг@Mail.ru
20:06 13.01.2026
В Румынии заявили, что их военных в Гренландии не будет при любых условиях
В Румынии заявили, что их военных в Гренландии не будет при любых условиях

КИШИНЕВ, 13 янв - РИА Новости. Румыния не намерена следовать примеру других европейских стран, если они решат отправить своих военных в Гренландию, заявил румынский министр обороны Раду Мируцэ.
Ранее ряд СМИ сообщил, что представители Великобритании, Франции и Германии провели переговоры о возможности отправки в Гренландию военных. По данным прессы, предполагается, что европейцы так показали бы готовность защищать остров от возможного присутствия России и Китая, а также убедили бы США отказаться от присоединения датской автономной территории.
"Возможность отправки европейских войск в Гренландию обсуждается на уровне двух европейских ядерных держав: Франции и Великобритании. Румыния не находится в такой ситуации, у нас нет таких возможностей", - сказал Мируцэ в эфире телеканала Antena 3.
По словам министра, существуют два гипотетических сценария: в одном случае применят статью 5 устава альянса, когда государство-член НАТО подвергается нападению, и другие страны-союзники должны оказать ей поддержку, в другом случае речь идет о коалиционном решении государств-членов военного блока оказать поддержку Гренландии.
"В таких ситуациях решение принимает CSAT (высший совет обороны страны), после чего мы выносим вопрос на голосование в румынском парламенте о том, отправлять войска или нет", - уточнил Мируцэ.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос, что для него важнее: остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Государства-члены ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
