Миронов призвал увеличить помощь прифронтовым регионам - РИА Новости, 13.01.2026
05:48 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/mironov-2067504301.html
Миронов призвал увеличить помощь прифронтовым регионам
Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил выделить дополнительное финансирование для оказания разовой финансовой помощи
2026-01-13T05:48:00+03:00
2026-01-13T05:48:00+03:00
Общество, Белгород, Белгородская область, Сергей Миронов, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил выделить дополнительное финансирование для оказания разовой финансовой помощи бюджетам регионов России, примыкающих к районам проведения СВО, обращение на имя премьера РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о тяжелой ситуации в энергоснабжении региона из-за обстрелов со стороны ВСУ и рассказал о колоссальных усилиях по восстановлению энергетики.
Балет Щелкунчик - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Миронов предложил давать билеты на "Щелкунчик" семьям участников СВО
3 декабря 2025, 12:14
"Полагаю целесообразным и своевременным рассмотреть вопрос о выделении в текущем 2026 году дополнительного финансирования из резервного фонда правительства Российской Федерации в форме субсидий или иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, на оказание разовой финансовой помощи бюджетам отдельных субъектов Российской Федерации, прилегающих к районам проведения специальной военной операции", - сказано в письме.
В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что последствия беспрецедентной ракетной атаки, которой подвергся город-герой Белгород, ощущаются до сих пор.
"Хорошо знаю Вячеслава Владимировича Гладкова и не сомневаюсь, что глава региона и его команда делают все, что в их силах и даже сверх того. Но очевидно, что без срочной помощи федерального центра ситуацию не выправить. И, к сожалению, это касается не только Белгорода и Белгородчины", - считает политик.
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Миронов предложил безвозмездно выдавать участникам СВО землю в Новороссии
18 сентября 2025, 18:10
Лидер партии обратил внимание, что российские территории, которые подвергаются террористическим атакам со стороны ВСУ, тратят средства на поддержку населения, а также на восстановление социальной сферы и объектов ЖКХ.
"Рассчитываю, что правительство пойдет навстречу и выделит дополнительные субсидии на покрытие неотложных расходов, на которые вынуждены идти местные власти из-за нападений противника", - добавил Миронов.
Ранее Гладков сообщал, что 9 января ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, серьезные повреждения были нанесены объекту инфраструктуры. Без электричества в шести муниципалитетах Белгородской области оставались 556 тысяч человек, почти столько же - без тепла, почти 200 тысяч - без воды.
Руководитель фракции Справедливая Россия - За правду Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Миронов рассказал о новых льготах для участников СВО
14 мая 2025, 09:15
 
