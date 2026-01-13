Миронов призвал увеличить помощь прифронтовым регионам

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил выделить дополнительное финансирование для оказания разовой финансовой помощи бюджетам регионов России, примыкающих к районам проведения СВО, обращение на имя премьера РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о тяжелой ситуации в энергоснабжении региона из-за обстрелов со стороны ВСУ и рассказал о колоссальных усилиях по восстановлению энергетики.
"Полагаю целесообразным и своевременным рассмотреть вопрос о выделении в текущем 2026 году дополнительного финансирования из резервного фонда правительства Российской Федерации в форме субсидий или иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, на оказание разовой финансовой помощи бюджетам отдельных субъектов Российской Федерации, прилегающих к районам проведения специальной военной операции", - сказано в письме.
"Хорошо знаю Вячеслава Владимировича Гладкова и не сомневаюсь, что глава региона и его команда делают все, что в их силах и даже сверх того. Но очевидно, что без срочной помощи федерального центра ситуацию не выправить. И, к сожалению, это касается не только Белгорода и Белгородчины", - считает политик.
Лидер партии обратил внимание, что российские территории, которые подвергаются террористическим атакам со стороны ВСУ, тратят средства на поддержку населения, а также на восстановление социальной сферы и объектов ЖКХ.
"Рассчитываю, что правительство пойдет навстречу и выделит дополнительные субсидии на покрытие неотложных расходов, на которые вынуждены идти местные власти из-за нападений противника", - добавил Миронов.
Ранее Гладков сообщал, что 9 января ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, серьезные повреждения были нанесены объекту инфраструктуры. Без электричества в шести муниципалитетах Белгородской области оставались 556 тысяч человек, почти столько же - без тепла, почти 200 тысяч - без воды.
