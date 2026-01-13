Рейтинг@Mail.ru
Минздрав направил специалистов для проверки роддома в Новокузнецке
11:50 13.01.2026 (обновлено: 11:58 13.01.2026)
Минздрав направил специалистов для проверки роддома в Новокузнецке
Минздрав направил специалистов для проверки роддома в Новокузнецке
По поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко в Кемеровскую область, где в роддоме умерли младенцы, для проверки работы службы родовспоможения... РИА Новости, 13.01.2026
Минздрав направил специалистов для проверки роддома в Новокузнецке

Минздрав направил в Новокузнецк специалистов для проверки службы родовспоможения

© РИА Новости / Светлана Шереметьева-Шерстнёва | Перейти в медиабанкЗдание роддома №1 Новокузнецка
© РИА Новости / Светлана Шереметьева-Шерстнёва
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. По поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко в Кемеровскую область, где в роддоме умерли младенцы, для проверки работы службы родовспоможения направлены специалисты, рассказал журналистам помощник министра Алексей Кузнецов.
Ранее издание ngs42.ru со ссылкой на источник в минздраве региона сообщило, что во время январских каникул в стационаре умерли шесть новорожденных, трое из которых - в один день. Источник сообщал РИА Новости что за январь в медучреждении умерли девять младенцев.
"По поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко в Кемеровскую область для проверки работы службы родовспоможения направлена группа специалистов НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова и Санкт-Петербургского педиатрического университета", - рассказал Кузнецов.
Здание роддома №1 Новокузнецка - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Появились подробности о ситуации с новорожденными в новокузнецком роддоме
Вчера, 11:15
 
НовокузнецкКемеровская областьЗдоровье - ОбществоРоссияМихаил МурашкоАлексей КузнецовСмерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке
 
 
