Минздрав направил специалистов для проверки роддома в Новокузнецке
Минздрав направил специалистов для проверки роддома в Новокузнецке - РИА Новости, 13.01.2026
Минздрав направил специалистов для проверки роддома в Новокузнецке
По поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко в Кемеровскую область, где в роддоме умерли младенцы, для проверки работы службы родовспоможения... РИА Новости, 13.01.2026
Минздрав направил специалистов для проверки роддома в Новокузнецке
Минздрав направил в Новокузнецк специалистов для проверки службы родовспоможения