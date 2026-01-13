https://ria.ru/20260113/minzdrav-2067543069.html
Появились подробности о ситуации с новорожденными в новокузнецком роддоме
Появились подробности о ситуации с новорожденными в новокузнецком роддоме - РИА Новости, 13.01.2026
Появились подробности о ситуации с новорожденными в новокузнецком роддоме
Всем новорожденным в роддоме № 1 Новокузнецка, которые находились в тяжелом состоянии, была оказана медпомощь в соответствии с клиническими рекомендациями,... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T11:15:00+03:00
2026-01-13T11:15:00+03:00
2026-01-13T17:43:00+03:00
смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
новокузнецк
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067604236_0:237:2810:1818_1920x0_80_0_0_b6ee5497e158279f9aee745387b84ef5.jpg
https://ria.ru/20260113/roddom-2067530287.html
новокузнецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067604236_386:0:2810:1818_1920x0_80_0_0_3a93e6a2d342689cd5ad8dde61aab05e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке, новокузнецк, происшествия
Смерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке, Новокузнецк, Происшествия
Появились подробности о ситуации с новорожденными в новокузнецком роддоме
Минздрав: 4 младенца в роддоме в Новокузнецке остаются под наблюдением
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Всем новорожденным в роддоме № 1 Новокузнецка, которые находились в тяжелом состоянии, была оказана медпомощь в соответствии с клиническими рекомендациями, девять детей не выжили, еще четверо остаются под наблюдением, сообщили РИА Новости в Минздраве Кузбасса.
В настоящее время Следственный комитет России по факту гибели девяти младенцев в роддоме № 1 в Новокузнецке
расследует уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и о халатности.
"Всем новорожденным была оказана медицинская помощь в соответствии с клиническими рекомендациями. К сожалению, девять детей не выжили. Четыре ребенка остаются под наблюдением в отделении интенсивной терапии. Еще четверых перевели на лечение в Кузбасскую детскую клиническую больницу имени профессора Ю. Е. Малаховского согласно действующей маршрутизации", — говорится в релизе.