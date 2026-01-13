https://ria.ru/20260113/migranty-2067681699.html
США впервые за 50 лет потеряли больше иммигрантов, чем их прибыло в страну
США впервые за 50 лет потеряли больше иммигрантов, чем их прибыло в страну
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости.
США впервые за 50 лет потеряли больше иммигрантов, чем их прибыло в государство, сообщает газета Washington Post
со ссылкой на оценки экономистов Института Брукингса.
"Впервые за по меньшей мере полвека больше иммигрантов покинули США
, чем прибыли (в страну - ред.) в прошлом году", - пишет издание.
По данным газеты, миграционное сальдо США в 2025 году оказалось отрицательным: из государства уехали на 10-295 тысяч человек больше, чем прибыли в нее.
Эксперты связали этот феномен главным образом с резким падением числа прибывающих в США мигрантов при администрации президента Дональда Трампа
, подчеркивает издание. Из Мексики
почти нет миграционного потока на фоне визовых ограничений, сборов, а также закрытия гуманитарных программ миграции, в том числе почти для всех беженцев, уточняет газета. Помимо этого, изменения также обусловлены масштабными депортациями, которые проводят действующие американские власти, отмечает издание.
В то же время газета добавляет, что официальные данные об иммиграции в 2025 году будут доступны лишь позднее в этом году.
В день инаугурации Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов. Министерство внутренней безопасности Штатов (МВБ) 29 декабря 2025 года отчиталось, что за прошлый год власти депортировали из государства свыше 2,5 миллионов незаконных мигрантов, добавив, что такие показатели - это только начало.