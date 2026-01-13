США впервые за 50 лет потеряли больше иммигрантов, чем их прибыло в страну

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. США впервые за 50 лет потеряли больше иммигрантов, чем их прибыло в государство, сообщает газета США впервые за 50 лет потеряли больше иммигрантов, чем их прибыло в государство, сообщает газета Washington Post со ссылкой на оценки экономистов Института Брукингса.

"Впервые за по меньшей мере полвека больше иммигрантов покинули США , чем прибыли (в страну - ред.) в прошлом году", - пишет издание.

По данным газеты, миграционное сальдо США в 2025 году оказалось отрицательным: из государства уехали на 10-295 тысяч человек больше, чем прибыли в нее.

Эксперты связали этот феномен главным образом с резким падением числа прибывающих в США мигрантов при администрации президента Дональда Трампа , подчеркивает издание. Из Мексики почти нет миграционного потока на фоне визовых ограничений, сборов, а также закрытия гуманитарных программ миграции, в том числе почти для всех беженцев, уточняет газета. Помимо этого, изменения также обусловлены масштабными депортациями, которые проводят действующие американские власти, отмечает издание.

В то же время газета добавляет, что официальные данные об иммиграции в 2025 году будут доступны лишь позднее в этом году.