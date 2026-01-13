Рейтинг@Mail.ru
17:59 13.01.2026 (обновлено: 18:01 13.01.2026)
МИД сообщил о штатной работе дипмиссий в Иране
МИД сообщил о штатной работе дипмиссий в Иране
в мире, россия, иран, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
В мире, Россия, Иран, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. МИД России в контакте со своими дипмиссиями в Иране, они работают штатно и находятся на связи с россиянами в стране, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
"Поддерживаем контакт с нашими загранучреждениями в Иране. Они работают в штатном режиме и находятся на постоянной связи с пребывающими в стране российскими соотечественниками", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
МИД назвал недопустимыми угрозы нанесения ударов по Ирану от США
В миреРоссияИранМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
