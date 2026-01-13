https://ria.ru/20260113/mid-2067655811.html
МИД сообщил о штатной работе дипмиссий в Иране
МИД сообщил о штатной работе дипмиссий в Иране - РИА Новости, 13.01.2026
МИД сообщил о штатной работе дипмиссий в Иране
МИД России в контакте со своими дипмиссиями в Иране, они работают штатно и находятся на связи с россиянами в стране, сообщила официальный представитель... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T17:59:00+03:00
2026-01-13T17:59:00+03:00
2026-01-13T18:01:00+03:00
в мире
россия
иран
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059450633_0:19:3014:1714_1920x0_80_0_0_6c45341998313b0103d8fbae0e27f444.jpg
https://ria.ru/20260113/mid-2067655503.html
россия
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059450633_143:0:2820:2008_1920x0_80_0_0_fb5980513354185e44ddd60b7b200b33.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, иран, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
В мире, Россия, Иран, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова
МИД сообщил о штатной работе дипмиссий в Иране
МИД: дипмиссии в Иране работают штатно, Россия поддерживает контакт с ними