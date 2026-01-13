Рейтинг@Mail.ru
17:58 13.01.2026 (обновлено: 18:03 13.01.2026)
МИД назвал недопустимыми угрозы нанесения ударов по Ирану от США
МИД назвал недопустимыми угрозы нанесения ударов по Ирану от США
Раздающиеся из Вашингтона угрозы нанесения новых военных ударов по территории Ирана недопустимы, заявили в МИД РФ, комментируя ситуацию в Исламской Республике. РИА Новости, 13.01.2026
россия, иран, в мире
Россия, Иран, В мире
МИД назвал недопустимыми угрозы нанесения ударов по Ирану от США

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Раздающиеся из Вашингтона угрозы нанесения новых военных ударов по территории Ирана недопустимы, заявили в МИД РФ, комментируя ситуацию в Исламской Республике.
"Категорически недопустимы раздающиеся из Вашингтона угрозы нанесения новых военных ударов по территории Исламской Республики", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.
МИД порекомендовал россиянам соблюдать меры предосторожности в Иране
Вчера, 17:58
"Те, кто планирует использовать инспирированные извне беспорядки в качестве предлога для повторения агрессии против Ирана, совершенной в июне 2025 года, должны отдавать себе отчет в пагубных последствиях таких действий для ситуации на Ближнем и Среднем Востоке, а также глобальной международной безопасности", - уточнили в МИД.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
МИД рассчитывает на постепенную стабилизацию ситуации в Иране
Вчера, 17:56
 
РоссияИранВ мире
 
 
