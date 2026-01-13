Рейтинг@Mail.ru
МИД порекомендовал россиянам соблюдать меры предосторожности в Иране
17:58 13.01.2026 (обновлено: 18:14 13.01.2026)
МИД порекомендовал россиянам соблюдать меры предосторожности в Иране
МИД порекомендовал россиянам соблюдать меры предосторожности в Иране
Министерство иностранных дел России рекомендует соотечественникам в Иране соблюдать меры предосторожности на фоне беспорядков в стране, заявила официальный... РИА Новости, 13.01.2026
в мире, россия, иран, мария захарова, удары сша по венесуэле
В мире, Россия, Иран, Мария Захарова, Удары США по Венесуэле
МИД порекомендовал россиянам соблюдать меры предосторожности в Иране

МИД рекомендовал россиянам соблюдать разумные меры предосторожности в Иране

© РИА Новости / Илья Питалев
Московский Кремль и здание Министерства иностранных дел РФ
Московский Кремль и здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Московский Кремль и здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел России рекомендует соотечественникам в Иране соблюдать меры предосторожности на фоне беспорядков в стране, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Рекомендуем им соблюдать разумные меры предосторожности: воздерживаться от посещения мест массового скопления людей и осуществления фото- и видеосъемки, неукоснительно выполнять требования правоохранительных органов и специальных служб", - говорится в сообщении Захаровой на сайте дипведомства.
В мире, Россия, Иран, Мария Захарова
 
 
