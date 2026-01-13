Рейтинг@Mail.ru
МИД рассчитывает на постепенную стабилизацию ситуации в Иране
17:56 13.01.2026 (обновлено: 19:10 13.01.2026)
МИД рассчитывает на постепенную стабилизацию ситуации в Иране
Динамика ситуации в Иране и спад искусственно разжигаемых протестов позволяют рассчитывать на стабилизацию обстановки в государстве, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
2026
МИД рассчитывает на постепенную стабилизацию ситуации в Иране

Здание Министерства иностранных дел России и Водовзводная башня Московского Кремля
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Динамика ситуации в Иране и спад искусственно разжигаемых протестов позволяют рассчитывать на стабилизацию обстановки в государстве, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Динамика внутриполитической ситуации в стране, спад искусственно разжигаемых протестов, наблюдаемый в последние дни, позволяют рассчитывать на постепенную стабилизацию обстановки (в Иране - ред.)", - сказала Захарова.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты: иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в государстве активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде городов ИРИ протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя исламской республики. Были жертвы как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти республики, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января объявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Иран окажется не по зубам Вашингтону
