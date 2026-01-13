Рейтинг@Mail.ru
МИД осудил внешнее вмешательство во внутриполитические процессы в Иране
17:55 13.01.2026 (обновлено: 18:11 13.01.2026)
МИД осудил внешнее вмешательство во внутриполитические процессы в Иране
МИД осудил внешнее вмешательство во внутриполитические процессы в Иране - РИА Новости, 13.01.2026
МИД осудил внешнее вмешательство во внутриполитические процессы в Иране
Россия решительно осуждает подрывное внешнее вмешательство во внутриполитические процессы в Иране, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 13.01.2026
в мире, россия, иран, мария захарова
В мире, Россия, Иран, Мария Захарова, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
МИД осудил внешнее вмешательство во внутриполитические процессы в Иране

Захарова осудила внешнее вмешательство во внутриполитические процессы в Иране

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Россия решительно осуждает подрывное внешнее вмешательство во внутриполитические процессы в Иране, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Решительно осуждаем подрывное внешнее вмешательство во внутриполитические процессы в Иране. Особо следует отметить, что правительство страны проявляет готовность к конструктивному диалогу с обществом в поиске эффективных путей нейтрализации негативных социально-экономических последствий враждебной политики Запада", - заявила Захарова в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.
