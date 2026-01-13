https://ria.ru/20260113/mid-2067654111.html
МИД осудил внешнее вмешательство во внутриполитические процессы в Иране
МИД осудил внешнее вмешательство во внутриполитические процессы в Иране - РИА Новости, 13.01.2026
МИД осудил внешнее вмешательство во внутриполитические процессы в Иране
Россия решительно осуждает подрывное внешнее вмешательство во внутриполитические процессы в Иране, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T17:55:00+03:00
2026-01-13T17:55:00+03:00
2026-01-13T18:11:00+03:00
в мире
россия
иран
мария захарова
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957726_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ec9ee8a949fe2c21cd730420f38e358.jpg
https://ria.ru/20260113/posolstvo-2067565565.html
россия
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957726_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_f8d96f48bdcafde6dc362c16eaa8447e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, иран, мария захарова, ситуация с курсами валют и ценами на нефть
В мире, Россия, Иран, Мария Захарова, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
МИД осудил внешнее вмешательство во внутриполитические процессы в Иране
Захарова осудила внешнее вмешательство во внутриполитические процессы в Иране