МИД заявил послу Польши протест из-за задержания Бутягина
11:12 13.01.2026 (обновлено: 15:46 13.01.2026)
МИД заявил послу Польши протест из-за задержания Бутягина
МИД заявил послу Польши протест из-за задержания Бутягина

© РИА НовостиЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российский МИД 12 января вызвал к себе посла Польши Кшиштофа Краевского и заявил ему решительный протест из-за задержания российского археолога Александра Бутягина по запросу Украины.
"Краевскому указано, что обвинения киевского режима носят абсурдный характер и связаны с научной деятельностью Бутягина в рамках Мирмекийской археологической экспедиции в неотъемлемой части Российской Федерации — Республике Крым", — говорится на сайте ведомства.
Москва потребовала от Варшавы немедленного освобождения россиянина и отказа от его передачи Киеву.
"Откровенно политизированный и спекулятивный характер преследования российского ученого со стороны Украины подчеркивает и то, что украинский запрос по линии Интерпола реализован не был, а Бутягин непосредственно перед арестом в Польше беспрепятственно посетил ряд европейских государств", — добавили дипломаты.
Польские власти задержали известного археолога, представителя Эрмитажа Александра Бутягина в начале декабря. В запросе Украина обвиняет его в незаконных археологических раскопках в Крыму. Ему может грозить до десяти лет лишения свободы.
Сперва ученого арестовали на 30 дней, затем арест продлили до 4 марта. Суд объяснил это тем, что Бутягин якобы может сбежать из Польши. Адвокат назвал этот аргумент безосновательным.
Тем временем польская прокуратура подала в окружной суд Варшавы ходатайство об экстрадиции археолога на Украину. Рассмотрение вопроса назначили на 16 января.

Бутягин — заведующий сектором отдела античного мира, секретарь археологической комиссии музея. Ему принадлежит множество научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры на берегу Керченского пролива.

