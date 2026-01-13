МИД заявил послу Польши протест из-за задержания Бутягина

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российский МИД 12 января вызвал к себе посла Польши Кшиштофа Краевского и заявил ему решительный протест из-за задержания российского археолога Александра Бутягина по запросу Украины.
"Краевскому указано, что обвинения киевского режима носят абсурдный характер и связаны с научной деятельностью Бутягина в рамках Мирмекийской археологической экспедиции в неотъемлемой части Российской Федерации — Республике Крым", — говорится на сайте ведомства.
Европейские коллеги поручились за Бутягина в польском суде
12 января, 20:43
"Откровенно политизированный и спекулятивный характер преследования российского ученого со стороны Украины подчеркивает и то, что украинский запрос по линии Интерпола реализован не был, а Бутягин непосредственно перед арестом в Польше беспрепятственно посетил ряд европейских государств", — добавили дипломаты.
Польские власти задержали известного археолога, представителя Эрмитажа Александра Бутягина в начале декабря. В запросе Украина обвиняет его в незаконных археологических раскопках в Крыму. Ему может грозить до десяти лет лишения свободы.
Сперва ученого арестовали на 30 дней, затем арест продлили до 4 марта. Суд объяснил это тем, что Бутягин якобы может сбежать из Польши. Адвокат назвал этот аргумент безосновательным.
Тем временем польская прокуратура подала в окружной суд Варшавы ходатайство об экстрадиции археолога на Украину. Рассмотрение вопроса назначили на 16 января.
Бутягин — заведующий сектором отдела античного мира, секретарь археологической комиссии музея. Ему принадлежит множество научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры на берегу Керченского пролива.
Эрмитаж попросил Польшу не выдавать Бутягина властям Украины
12 января, 19:25