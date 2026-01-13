Рейтинг@Mail.ru
В МИД отметили заслуги журналистов в борьбе с антироссийской пропагандой - РИА Новости, 13.01.2026
07:59 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/mid-2067511990.html
В МИД отметили заслуги журналистов в борьбе с антироссийской пропагандой
В МИД отметили заслуги журналистов в борьбе с антироссийской пропагандой - РИА Новости, 13.01.2026
В МИД отметили заслуги журналистов в борьбе с антироссийской пропагандой
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поздравила сотрудников СМИ с Днем российской печати, отметив, что на фоне продолжающейся агрессии Запада именно... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T07:59:00+03:00
2026-01-13T07:59:00+03:00
общество
россия
мария захарова
вооруженные силы украины
россия
общество, россия, мария захарова, вооруженные силы украины
Общество, Россия, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины
В МИД отметили заслуги журналистов в борьбе с антироссийской пропагандой

МИД: журналисты из РФ первыми ставят заслон на пути антироссийской пропаганды

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поздравила сотрудников СМИ с Днем российской печати, отметив, что на фоне продолжающейся агрессии Запада именно отечественным журналистам приходится одними из первых опровергать распространяемые в промышленных масштабах ложь и фейки об РФ, ставить "заслон" на пути антироссийской пропаганды.
"Поздравляем с профессиональным праздником журналистов и военкоров, операторов и фотокорреспондентов, редакторов и корректоров, дизайнеров и верстальщиков, а также всех других специалистов, связавших свою жизнь со средствами массовой информации.... На фоне продолжающейся гибридной агрессии "коллективного Запада" против России и ее народа именно отечественным журналистам приходится одними из первых опровергать распространяемые в промышленных масштабах ложь и фейки о нашей стране, ставить эффективный заслон на пути антироссийской пропаганды", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МИД.
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Матвиенко поздравила сотрудников СМИ с Днем печати
06:16
Захарова подчеркнула, что, несмотря на возводимые цензурные барьеры, им удается не только прорывать информационную блокаду, но и расширять аудиторию своих читателей, зрителей и слушателей, причем даже в государствах с максимально нетерпимым отношением к любому инакомыслию. По ее словам, зачастую корреспонденты российских СМИ за рубежом вынуждены противостоять давлению со стороны властей стран с недружественными режимами, где они осуществляют свою профессиональную деятельность. Кроме того, она отметила, что многим из них пришлось столкнуться с проявлениями русофобии и дискриминации, различными формами политически обусловленных притеснений, насилием и даже угрозами здоровью и жизни.
Официальный представитель МИД РФ добавила, что десятки журналистов и военкоров заплатили самую высокую цену за свои убеждения, трагически пав жертвой целенаправленных атак ВСУ на передовой или диверсантов киевского режима в отдалении от линии боевого соприкосновения.
"Ни непосредственным исполнителям этих кровавых преступлений и терактов, ни их руководству, ни западным покровителям злодеяний режима (Владимира) Зеленского не удастся уйти от ответственности за эти и другие убийства гражданских лиц, к которым по международному праву приравнены сотрудники СМИ. Не поможет и сознательное замалчивание этого террора против инакомыслящих со стороны профильных международных структур", - добавляется в сообщении.
Захарова заявила, что ради торжества справедливости и сохранения памяти обо всех журналистах, пожертвовавших своими жизнями при исполнении служебного долга, РФ приложит все усилия, чтобы виновные понесли заслуженное и неотвратимое наказание.
Также представитель МИД РФ пожелала всему журналистскому сообществу России новых достижений, творческого вдохновения, крепкого здоровья и благополучия.
Здание Союза журналистов России - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Союз журналистов России предложил создать программу "Земский журналист"
01:41
 
ОбществоРоссияМария ЗахароваВооруженные силы Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
