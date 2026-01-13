В МИД отметили заслуги журналистов в борьбе с антироссийской пропагандой

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поздравила сотрудников СМИ с Днем российской печати, отметив, что на фоне продолжающейся агрессии Запада именно отечественным журналистам приходится одними из первых опровергать распространяемые в промышленных масштабах ложь и фейки об РФ, ставить "заслон" на пути антироссийской пропаганды.
"Поздравляем с профессиональным праздником журналистов и военкоров, операторов и фотокорреспондентов, редакторов и корректоров, дизайнеров и верстальщиков, а также всех других специалистов, связавших свою жизнь со средствами массовой информации.... На фоне продолжающейся гибридной агрессии "коллективного Запада" против России и ее народа именно отечественным журналистам приходится одними из первых опровергать распространяемые в промышленных масштабах ложь и фейки о нашей стране, ставить эффективный заслон на пути антироссийской пропаганды", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МИД.
Захарова подчеркнула, что, несмотря на возводимые цензурные барьеры, им удается не только прорывать информационную блокаду, но и расширять аудиторию своих читателей, зрителей и слушателей, причем даже в государствах с максимально нетерпимым отношением к любому инакомыслию. По ее словам, зачастую корреспонденты российских СМИ за рубежом вынуждены противостоять давлению со стороны властей стран с недружественными режимами, где они осуществляют свою профессиональную деятельность. Кроме того, она отметила, что многим из них пришлось столкнуться с проявлениями русофобии и дискриминации, различными формами политически обусловленных притеснений, насилием и даже угрозами здоровью и жизни.
Официальный представитель МИД РФ добавила, что десятки журналистов и военкоров заплатили самую высокую цену за свои убеждения, трагически пав жертвой целенаправленных атак ВСУ на передовой или диверсантов киевского режима в отдалении от линии боевого соприкосновения.
"Ни непосредственным исполнителям этих кровавых преступлений и терактов, ни их руководству, ни западным покровителям злодеяний режима (Владимира) Зеленского не удастся уйти от ответственности за эти и другие убийства гражданских лиц, к которым по международному праву приравнены сотрудники СМИ. Не поможет и сознательное замалчивание этого террора против инакомыслящих со стороны профильных международных структур", - добавляется в сообщении.
Захарова заявила, что ради торжества справедливости и сохранения памяти обо всех журналистах, пожертвовавших своими жизнями при исполнении служебного долга, РФ приложит все усилия, чтобы виновные понесли заслуженное и неотвратимое наказание.
Также представитель МИД РФ пожелала всему журналистскому сообществу России новых достижений, творческого вдохновения, крепкого здоровья и благополучия.