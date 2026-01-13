В МИД отметили заслуги журналистов в борьбе с антироссийской пропагандой

"Ни непосредственным исполнителям этих кровавых преступлений и терактов, ни их руководству, ни западным покровителям злодеяний режима (Владимира) Зеленского не удастся уйти от ответственности за эти и другие убийства гражданских лиц, к которым по международному праву приравнены сотрудники СМИ. Не поможет и сознательное замалчивание этого террора против инакомыслящих со стороны профильных международных структур", - добавляется в сообщении.