В МИД рассказали, сколько россиян остались без света из-за ударов ВСУ
В МИД рассказали, сколько россиян остались без света из-за ударов ВСУ - РИА Новости, 13.01.2026
В МИД рассказали, сколько россиян остались без света из-за ударов ВСУ
Отключения электроэнергии и отопления из-за ударов ВСУ с 1 по 11 января коснулись не менее 736 тысяч жителей России, заявил РИА Новости посол по особым... РИА Новости, 13.01.2026
белгородская область
белгородская область
белгородская область
В МИД рассказали, сколько россиян остались без света из-за ударов ВСУ
Мирошник: не менее 736 тысяч россиян остались без света из-за ударов ВСУ
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Отключения электроэнергии и отопления из-за ударов ВСУ с 1 по 11 января коснулись не менее 736 тысяч жителей России, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Из-за массированных ударов ВФУ с применением дронов и РСЗО по объектам генерации, системам передачи и распределения электроэнергии за упомянутый период (с 1 по 11 января - ред.) отключениями оказались затронуты не менее 736 тысяч человек", - говорится в информационной записке Мирошника, которая есть в распоряжении РИА Новости.
Наиболее масштабные отключения электроэнергии были зафиксированы в Белгородской области
, где без энергоснабжения разные промежутки времени оставались порядка 600 тысяч человек, напомнил он.