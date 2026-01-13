В МИД рассказали, сколько россиян остались без света из-за ударов ВСУ

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Отключения электроэнергии и отопления из-за ударов ВСУ с 1 по 11 января коснулись не менее 736 тысяч жителей России, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"Из-за массированных ударов ВФУ с применением дронов и РСЗО по объектам генерации, системам передачи и распределения электроэнергии за упомянутый период (с 1 по 11 января - ред.) отключениями оказались затронуты не менее 736 тысяч человек", - говорится в информационной записке Мирошника, которая есть в распоряжении РИА Новости.