На факультете психологии МГУ ограничили обучение для не привитых от кори
На факультете психологии МГУ ограничили обучение для не привитых от кори - РИА Новости, 13.01.2026
На факультете психологии МГУ ограничили обучение для не привитых от кори
Администрация МГУ решила ограничить очный процесс обучения для непривитых от кори на факультете психологии после выявления случая заболевания у студента,... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T20:44:00+03:00
2026-01-13T20:44:00+03:00
2026-01-13T23:51:00+03:00
общество
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
мгу имени м. в. ломоносова
москва
На факультете психологии МГУ ограничили обучение для не привитых от кори
На факультете психологии МГУ ограничили очное обучение для не привитых от кори