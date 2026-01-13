Рейтинг@Mail.ru
20:44 13.01.2026 (обновлено: 23:51 13.01.2026)
На факультете психологии МГУ ограничили обучение для не привитых от кори
На факультете психологии МГУ ограничили обучение для не привитых от кори
На факультете психологии МГУ ограничили обучение для не привитых от кори

На факультете психологии МГУ ограничили очное обучение для не привитых от кори

© РИА Новости / Владимир Песня
Главное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Главное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Администрация МГУ решила ограничить очный процесс обучения для непривитых от кори на факультете психологии после выявления случая заболевания у студента, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Роспотребнадзора по городу Москве.
Там уточнили, что региональное ведомство начало эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией случая кори у студента факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова, расположенного на улице Моховой.
"Администрацией МГУ имени М. В. Ломоносова принято решение об ограничении очного процесса для непривитых, однократно привитых и не имеющих сведений о вакцинации против кори студентов и сотрудников учреждения", - рассказали в Роспотребнадзоре.
Специалисты определили круг контактных лиц по учебному корпусу в количестве 40 человек. Со студентами и сотрудниками МГУ проводится разъяснительная профилактическая работа.
Главное здание МГУ - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Роспотребнадзор проводит эпидрасследование из-за случая кори у студента МГУ
10 декабря 2025, 21:38
 
