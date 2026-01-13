На факультете психологии МГУ ограничили обучение для не привитых от кори

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Администрация МГУ решила ограничить очный процесс обучения для непривитых от кори на факультете психологии после выявления случая заболевания у студента, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Роспотребнадзора по городу Москве.