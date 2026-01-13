Рейтинг@Mail.ru
Новое решение Британии в отношении России вызвало изумление на Западе - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:34 13.01.2026 (обновлено: 12:56 13.01.2026)
https://ria.ru/20260113/mema-2067513907.html
Новое решение Британии в отношении России вызвало изумление на Западе
Новое решение Британии в отношении России вызвало изумление на Западе - РИА Новости, 13.01.2026
Новое решение Британии в отношении России вызвало изумление на Западе
Британию ждут серьезные последствия из-за решения против России, написал член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X. "Великобритания много... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T08:34:00+03:00
2026-01-13T12:56:00+03:00
в мире
россия
великобритания
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067543940_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_39e162ed6f91590f18f5dff105b14d1a.jpg
https://ria.ru/20260113/ukraina-2067529306.html
https://ria.ru/20260113/peregovory-2067544720.html
россия
великобритания
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067543940_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_091ae8dd00820f997ca0056023f07209.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, великобритания, украина
В мире, Россия, Великобритания, Украина
Новое решение Британии в отношении России вызвало изумление на Западе

Мема: Британию ждут серьезные последствия из-за решения против России

© AP Photo / Kin CheungБританский военный
Британский военный - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© AP Photo / Kin Cheung
Британский военный. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Британию ждут серьезные последствия из-за решения против России, написал член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.

"Великобритания много раз становилась препятствием на пути к миру. Это заставляет меня думать, что Великобритания выступает главным спонсором этой войны. <…> Она делает все возможное против России, и это будет иметь серьезные последствия для безопасности", — говорится в публикации.
Украинские военные на БМП - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
"Свяжет Киеву руки". СМИ раскрыли, какой удар получила Украина
Вчера, 09:58
Политик предупредил о приближении ядерной войны, если план Британии осуществится.

Позавчера издание Daily Mail написало, что Соединенное Королевство планирует передать Украине новые баллистические ракеты большой дальности, которые находятся в процессе разработки.

Еще в августе прошлого года Министерство обороны Великобритании разместило заказ на создание новой баллистической ракеты с дальностью полета более 600 километров. Из документа следует, что в рамках проекта, который получил название Nightfall ("Сумерки"), Минобороны рассчитывает создать комплекс, способный на развертывание в течение 15 минут и поражение цели в течение десяти минут после запуска цели. Кроме того, комплекс должен быть способен покинуть место запуска в течение пяти минут. Система должна уметь запускать не менее двух ракет, быть способна к работе как днем, так и ночью, и обладать устойчивостью к электромагнитному воздействию. Минобороны рассчитывало, что в течение 9-12 месяцев в распоряжении британской армии будет пять готовых установок для проведения испытаний.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
На Западе сделали громкое заявление о России
Вчера, 11:20
 
В миреРоссияВеликобританияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала