МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Британию ждут серьезные последствия из-за решения против России, написал член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
"Великобритания много раз становилась препятствием на пути к миру. Это заставляет меня думать, что Великобритания выступает главным спонсором этой войны. <…> Она делает все возможное против России, и это будет иметь серьезные последствия для безопасности", — говорится в публикации.
Политик предупредил о приближении ядерной войны, если план Британии осуществится.
Позавчера издание Daily Mail написало, что Соединенное Королевство планирует передать Украине новые баллистические ракеты большой дальности, которые находятся в процессе разработки.
Еще в августе прошлого года Министерство обороны Великобритании разместило заказ на создание новой баллистической ракеты с дальностью полета более 600 километров. Из документа следует, что в рамках проекта, который получил название Nightfall ("Сумерки"), Минобороны рассчитывает создать комплекс, способный на развертывание в течение 15 минут и поражение цели в течение десяти минут после запуска цели. Кроме того, комплекс должен быть способен покинуть место запуска в течение пяти минут. Система должна уметь запускать не менее двух ракет, быть способна к работе как днем, так и ночью, и обладать устойчивостью к электромагнитному воздействию. Минобороны рассчитывало, что в течение 9-12 месяцев в распоряжении британской армии будет пять готовых установок для проведения испытаний.
