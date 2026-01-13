https://ria.ru/20260113/mask-2067497850.html
Маск назвал истинную цель создания SpaceX
техас
ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск рассказал, что цель работы его компании SpaceX - путешествия в другие звездные системы, где человечество сможет встретить инопланетян.
"Я скажу вам о цели SpaceX
. Мы хотим сделать "Звездный путь" реальностью. Это не всегда научная фантастика, когда-нибудь она станет научным фактом", - сказал Маск
в Техасе
.
Предприниматель так описал будущее своей компании: "Большие космические корабли бороздят просторы космоса, люди летают на другие планеты, на Луну".
"И в конце концов в другие звездные системы, где мы сможем встретить инопланетян или обнаружить инопланетные цивилизации", - сказал Маск.
Базу SpaceX в штате посетил министр войны Пит Хегсет
.
Маск основал SpaceX в 2002 году.