Маск назвал истинную цель создания SpaceX
04:13 13.01.2026
Маск назвал истинную цель создания SpaceX
в мире, техас, илон маск, пит хегсет, spacex
В мире, Техас, Илон Маск, Пит Хегсет, SpaceX
© AP Photo / Jordan StraussИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© AP Photo / Jordan Strauss
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск рассказал, что цель работы его компании SpaceX - путешествия в другие звездные системы, где человечество сможет встретить инопланетян.
"Я скажу вам о цели SpaceX. Мы хотим сделать "Звездный путь" реальностью. Это не всегда научная фантастика, когда-нибудь она станет научным фактом", - сказал Маск в Техасе.
Предприниматель так описал будущее своей компании: "Большие космические корабли бороздят просторы космоса, люди летают на другие планеты, на Луну".
"И в конце концов в другие звездные системы, где мы сможем встретить инопланетян или обнаружить инопланетные цивилизации", - сказал Маск.
Базу SpaceX в штате посетил министр войны Пит Хегсет.
Маск основал SpaceX в 2002 году.
В мире Техас Илон Маск Пит Хегсет SpaceX
 
 
