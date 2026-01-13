Мужчину задержали за подмену дорогих товаров дешевыми на маркетплейсе

МУРМАНСК, 13 янв – РИА Новости. Сотрудники полиции в Кандалакше Мурманской области задержали мужчину, который заказывая товары на маркетплейсе, менял дешевые и дорогие местами, в результате чего обогатился на 400 тысяч рублей, Сотрудники полиции в Кандалакше Мурманской области задержали мужчину, который заказывая товары на маркетплейсе, менял дешевые и дорогие местами, в результате чего обогатился на 400 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Сорокалетний житель Кандалакши подозревается в совершении серии хищений при получении заказов с популярных маркетплейсов, причинивших значительных ущерб продавцам. В результате кропотливой работы полицейскими была установлена и документально подтверждена схема, которую использовал злоумышленник.

"Он размещал на торговых интернет-площадках заказы на два внешне похожих товара – дорогостоящий и его более дешевый аналог. После получения посылок в пунктах выдачи мужчина вскрывал упаковки, размещал недорогое изделие в коробку от премиального, после чего отказывался от "дорогой", возвращая ее продавцу", - говорится в сообщении.

Себе же он забирал товар, фактически оплаченный по низкой цене, присваивая таким образом разницу в стоимости. Полицейским удалось зафиксировать четыре эпизода, в которых фигурировали бытовая техника и электроника. "Сумма причиненного продавцам ущерба превысила 400 тысяч рублей. В одном из случаев… им был подменен тепловизионный прицел на общую сумму свыше 209 тысяч рублей", - отметили в полиции.

Задержанный полностью признал свою вину, дал признательные показания, а на допросе пояснил, что узнал о мошеннической схеме в интернете. Все похищенное имущество изъято полицией и будет возвращено законным владельцам.