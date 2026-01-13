Рейтинг@Mail.ru
Мужчину задержали за подмену дорогих товаров дешевыми на маркетплейсе - РИА Новости, 13.01.2026
16:57 13.01.2026
Мужчину задержали за подмену дорогих товаров дешевыми на маркетплейсе
Мужчину задержали за подмену дорогих товаров дешевыми на маркетплейсе - РИА Новости, 13.01.2026
Мужчину задержали за подмену дорогих товаров дешевыми на маркетплейсе
Сотрудники полиции в Кандалакше Мурманской области задержали мужчину, который заказывая товары на маркетплейсе, менял дешевые и дорогие местами, в результате... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T16:57:00+03:00
2026-01-13T16:57:00+03:00
происшествия
кандалакша
мурманская область
россия
кандалакша
мурманская область
россия
происшествия, кандалакша, мурманская область, россия
Происшествия, Кандалакша, Мурманская область, Россия
Мужчину задержали за подмену дорогих товаров дешевыми на маркетплейсе

Житель Заполярья заменил дорогие товары дешевыми на маркетплейсе на 400 тыс руб

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкВ пункте выдачи заказов Wildberries
В пункте выдачи заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
В пункте выдачи заказов Wildberries. Архивное фото
МУРМАНСК, 13 янв – РИА Новости. Сотрудники полиции в Кандалакше Мурманской области задержали мужчину, который заказывая товары на маркетплейсе, менял дешевые и дорогие местами, в результате чего обогатился на 400 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
Сорокалетний житель Кандалакши подозревается в совершении серии хищений при получении заказов с популярных маркетплейсов, причинивших значительных ущерб продавцам. В результате кропотливой работы полицейскими была установлена и документально подтверждена схема, которую использовал злоумышленник.
В пункте выдачи заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Маркетплейсы рассказали о масштабах возврата товаров после Нового года
Вчера, 03:36
"Он размещал на торговых интернет-площадках заказы на два внешне похожих товара – дорогостоящий и его более дешевый аналог. После получения посылок в пунктах выдачи мужчина вскрывал упаковки, размещал недорогое изделие в коробку от премиального, после чего отказывался от "дорогой", возвращая ее продавцу", - говорится в сообщении.
Себе же он забирал товар, фактически оплаченный по низкой цене, присваивая таким образом разницу в стоимости. Полицейским удалось зафиксировать четыре эпизода, в которых фигурировали бытовая техника и электроника. "Сумма причиненного продавцам ущерба превысила 400 тысяч рублей. В одном из случаев… им был подменен тепловизионный прицел на общую сумму свыше 209 тысяч рублей", - отметили в полиции.
Задержанный полностью признал свою вину, дал признательные показания, а на допросе пояснил, что узнал о мошеннической схеме в интернете. Все похищенное имущество изъято полицией и будет возвращено законным владельцам.
В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 159 УК РФ "мошенничество", мужчине грозит до двух лет лишения свободы. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В пункте выдачи заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Wildberries назвал самую дорогую покупку на маркетплейсе в 2025 году
8 января, 13:12
 
ПроисшествияКандалакшаМурманская областьРоссия
 
 
