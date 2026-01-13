https://ria.ru/20260113/mariupol-2067540678.html
Задержанный в Мариуполе подросток признал, что фотографировал военные части
Подросток, собиравший для Киева данные о воинских частях в Мариуполе, в разговоре с ФСБ РФ признал, что фотографировал объекты в городе. РИА Новости, 13.01.2026
