Задержанный в Мариуполе подросток признал, что фотографировал военные части - РИА Новости, 13.01.2026
10:58 13.01.2026 (обновлено: 12:03 13.01.2026)
Задержанный в Мариуполе подросток признал, что фотографировал военные части
Задержанный в Мариуполе подросток признал, что фотографировал военные части
Подросток, собиравший для Киева данные о воинских частях в Мариуполе, в разговоре с ФСБ РФ признал, что фотографировал объекты в городе. РИА Новости, 13.01.2026
Задержанный в Мариуполе подросток признал, что фотографировал военные части

Вид Мариуполя в сторону металлургического комбината "Азовсталь"
Вид Мариуполя в сторону металлургического комбината "Азовсталь". Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Подросток, собиравший для Киева данные о воинских частях в Мариуполе, в разговоре с ФСБ РФ признал, что фотографировал объекты в городе.
ФСБ ранее сообщила, что был задержан подросток, собиравший для главного разведывательного управления (ГУР) минобороны Украины сведения о расположении воинских частей Вооруженных сил РФ в Мариуполе, возбуждено дело о государственной измене.
Подросток заявил, что желает возвращения Мариуполя Украине, для этого он согласился собирать разведывательные данные, но подрывы делать не готов.
"Я был в поселке и на территории города, на выезде. Там частные дома и все были разбиты, стояло пару домов и военные машины зеленые. Я так решил, что это какое-то военный городок... Я на Google-картах объект сфотографировал и отправил сотруднику ГУР", - признался задержанный.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
ФСБ задержала жителя Челябинской области за сбор данных для ВСУ
18 декабря 2025, 08:49
 
МариупольРоссияУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
