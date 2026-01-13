Задержанный в Мариуполе подросток признал, что фотографировал военные части

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Подросток, собиравший для Киева данные о воинских частях в Мариуполе, в разговоре с ФСБ РФ признал, что фотографировал объекты в городе.

"Я был в поселке и на территории города, на выезде. Там частные дома и все были разбиты, стояло пару домов и военные машины зеленые. Я так решил, что это какое-то военный городок... Я на Google-картах объект сфотографировал и отправил сотруднику ГУР", - признался задержанный.