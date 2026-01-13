https://ria.ru/20260113/mariupol-2067527028.html
В Мариуполе подростка задержали за сбор данных для украинской разведки
Задержан подросток, собиравший для разведки Украины сведения о расположении воинских частей Вооруженных сил РФ в Мариуполе, возбуждено дело о государственной... РИА Новости, 13.01.2026
В Мариуполе подростка задержали за сбор данных для украинской разведки
