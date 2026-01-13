Рейтинг@Mail.ru
В Мариуполе подростка задержали за сбор данных для украинской разведки - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:48 13.01.2026 (обновлено: 10:27 13.01.2026)
https://ria.ru/20260113/mariupol-2067527028.html
В Мариуполе подростка задержали за сбор данных для украинской разведки
В Мариуполе подростка задержали за сбор данных для украинской разведки - РИА Новости, 13.01.2026
В Мариуполе подростка задержали за сбор данных для украинской разведки
Задержан подросток, собиравший для разведки Украины сведения о расположении воинских частей Вооруженных сил РФ в Мариуполе, возбуждено дело о государственной... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T09:48:00+03:00
2026-01-13T10:27:00+03:00
россия
мариуполь
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_354:85:3072:1614_1920x0_80_0_0_4ba6782fac6d26c837c9879c965bf50c.jpg
https://ria.ru/20260112/fsb-2067317070.html
россия
мариуполь
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0ed8b5bbf824c14dd61b54de6b85919f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мариуполь, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Мариуполь, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
В Мариуполе подростка задержали за сбор данных для украинской разведки

В Мариуполе подростка задержали за сбор данных о воинских частях для Украины

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Задержан подросток, собиравший для разведки Украины сведения о расположении воинских частей Вооруженных сил РФ в Мариуполе, возбуждено дело о государственной измене, сообщает ЦОС ФСБ РФ.
"Федеральной службой безопасности РФ пресечена противоправная деятельность жителя г. Мариуполя, 2008 г.р., причастного к государственной измене", - говорится в сообщении.
Уточняется, что подросток связался с ГУР МО Украины через мессенджер и собирал информацию о расположении российских военных частей в Мариуполе. Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (госизмена).
Видео ФСБ о пресечении террористического акта в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
ФСБ сорвала теракт на железнодорожном мосту в Пермском крае
12 января, 09:50
 
РоссияМариупольУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала