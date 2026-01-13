https://ria.ru/20260113/manul-2067503553.html
В Московском зоопарке рассказали о рационе манула Тимофея после зажировки
В Московском зоопарке рассказали о рационе манула Тимофея после зажировки
В Московском зоопарке рассказали о рационе манула Тимофея после зажировки
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Аппетит манула Тимофея из Московского зоопарка несколько снижен после окончания осенней зажировки, при этом его рацион остается полноценным и сбалансированным, но количество корма соответствует его сезонному состоянию покоя, сообщила РИА Новости генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
"Тимофей чувствует себя отлично. Сейчас он демонстрирует классическое поведение, свойственное этим кошкам в холодное время года. Тимофей успешно завершил осеннюю зажировку – период, когда животные активно нагуливают жир, готовясь к зиме. Поэтому его аппетит сейчас несколько снижен, что является абсолютно нормальным и естественным процессом. Его рацион, конечно, остается полноценным и сбалансированным, но количество корма соответствует его сезонному состоянию покоя", - рассказала Акулова
По ее словам, большую часть времени Тимофей проводит в уютном домике в своем вольере. Он выглядит очень расслабленным и благодушным. Любимое его зимнее занятие – наблюдать из теплого укрытия за падающим снегом и сугробами, которые ему, как истинному обитателю горных степей Азии
, очень по душе.
"Таким образом, волноваться не о чем. Тимофей здоров, сыт и пребывает в прекрасном расположении духа, наслаждаясь зимней атмосферой в своем собственном, неспешном ритме. Приглашаем всех поклонников наблюдать за его философским зимним отдыхом", - добавила гендиректор.