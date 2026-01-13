Рейтинг@Mail.ru
В Московском зоопарке рассказали о рационе манула Тимофея после зажировки - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:40 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/manul-2067503553.html
В Московском зоопарке рассказали о рационе манула Тимофея после зажировки
В Московском зоопарке рассказали о рационе манула Тимофея после зажировки - РИА Новости, 13.01.2026
В Московском зоопарке рассказали о рационе манула Тимофея после зажировки
Аппетит манула Тимофея из Московского зоопарка несколько снижен после окончания осенней зажировки, при этом его рацион остается полноценным и сбалансированным,... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T05:40:00+03:00
2026-01-13T05:40:00+03:00
азия
светлана акулова
московский зоопарк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056310962_19:273:2541:1692_1920x0_80_0_0_bb45b7d1af4d2a294a8f8f29bc22fbc4.jpg
https://ria.ru/20251214/shu-2061986244.html
азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056310962_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_c9d0e2ceb1cce43251b943893254096a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
азия, светлана акулова, московский зоопарк
Азия, Светлана Акулова, Московский зоопарк
В Московском зоопарке рассказали о рационе манула Тимофея после зажировки

РИА Новости: аппетит манула Тимофея после зажировки снизился

© Фото : Московский зоопарк/TelegramМанул Тимофей из Московского зоопарка
Манул Тимофей из Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© Фото : Московский зоопарк/Telegram
Манул Тимофей из Московского зоопарка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Аппетит манула Тимофея из Московского зоопарка несколько снижен после окончания осенней зажировки, при этом его рацион остается полноценным и сбалансированным, но количество корма соответствует его сезонному состоянию покоя, сообщила РИА Новости генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
"Тимофей чувствует себя отлично. Сейчас он демонстрирует классическое поведение, свойственное этим кошкам в холодное время года. Тимофей успешно завершил осеннюю зажировку – период, когда животные активно нагуливают жир, готовясь к зиме. Поэтому его аппетит сейчас несколько снижен, что является абсолютно нормальным и естественным процессом. Его рацион, конечно, остается полноценным и сбалансированным, но количество корма соответствует его сезонному состоянию покоя", - рассказала Акулова.
По ее словам, большую часть времени Тимофей проводит в уютном домике в своем вольере. Он выглядит очень расслабленным и благодушным. Любимое его зимнее занятие – наблюдать из теплого укрытия за падающим снегом и сугробами, которые ему, как истинному обитателю горных степей Азии, очень по душе.
"Таким образом, волноваться не о чем. Тимофей здоров, сыт и пребывает в прекрасном расположении духа, наслаждаясь зимней атмосферой в своем собственном, неспешном ритме. Приглашаем всех поклонников наблюдать за его философским зимним отдыхом", - добавила гендиректор.
Манул Шу из Ленинградского зоопарка завершил зажировку к зиме - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Манул Шу из Ленинградского зоопарка завершил зажировку к зиме
14 декабря 2025, 17:33
 
АзияСветлана АкуловаМосковский зоопарк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала