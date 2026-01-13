В Московском зоопарке рассказали о рационе манула Тимофея после зажировки

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Аппетит манула Тимофея из Московского зоопарка несколько снижен после окончания осенней зажировки, при этом его рацион остается полноценным и сбалансированным, но количество корма соответствует его сезонному состоянию покоя, сообщила РИА Новости генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.