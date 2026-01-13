Малюк* опасен для Зеленского и Ермака, заявил экс-депутат Рады

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Снятый с должности главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк* неугоден Владимиру Зеленскому и бывшему главе его офиса Андрею Ермаку, он опасен для обоих с учетом своей осведомленности об их махинациях, поделился мнением в беседе с РИА Новости участник движения "Другая Украина", бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.