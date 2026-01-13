Малюк* опасен для Зеленского и Ермака, заявил экс-депутат Рады

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Снятый с должности главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк* неугоден Владимиру Зеленскому и бывшему главе его офиса Андрею Ермаку, он опасен для обоих с учетом своей осведомленности об их махинациях, поделился мнением в беседе с РИА Новости участник движения "Другая Украина", бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
Ранее во вторник Верховная рада голосами 235 депутатов поддержала отставку Малюка* с должности главы СБУ. Законопроект о снятии с должности внес в парламент Зеленский, при этом парламентский комитет по вопросам нацбезопасности и обороны поддержал отставку только со второго раза.
"Сама должность главы СБУ, как и главы разведки, опасна информацией, доступом к ней. Это дает огромные возможности для игры, в том числе и политической. С этой точки зрения он представляет для них (Зеленского и Ермака – ред.) определенную угрозу. Если они пойдут войной на Малюка*, он очень многое может рассказать из тех специфических поручений, которые ему пытались давать", - сказал агентству Спиридон Килинкаров.
Он указал, что среди требований к Малюку* были арест руководства Специальной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро Украины, а также требование ареста главы фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давида Арахамии, однако глава СБУ отказался это делать. "Его сразу внесли в список неблагонадежных со всеми вытекающими последствиями. Думаю, Малюку* еще стоит позаботиться о своей собственной безопасности", - подчеркнул собеседник.
* Внесен в список террористов и экстремистов
СМИ назвали возможную причину отставки главы СБУ Малюка*
6 января, 12:11