Рейтинг@Mail.ru
Пенсионерка из Магадана вернула украденные аферистам 1,5 миллиона рублей - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:36 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/magadan-2067514022.html
Пенсионерка из Магадана вернула украденные аферистам 1,5 миллиона рублей
Пенсионерка из Магадана вернула украденные аферистам 1,5 миллиона рублей - РИА Новости, 13.01.2026
Пенсионерка из Магадана вернула украденные аферистам 1,5 миллиона рублей
Полицейские вернули пенсионерке из Магадана 1,5 миллиона рублей, которые женщина отправила аферистам в посылке, сообщает УМВД региона. РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T08:36:00+03:00
2026-01-13T08:36:00+03:00
происшествия
магадан
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155222/71/1552227191_0:478:2730:2014_1920x0_80_0_0_58dbcb79e9dcdad355babf2abc86fd6e.jpg
https://ria.ru/20251113/penzenka-2054831111.html
https://ria.ru/20251221/moshenniki-2063632503.html
магадан
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155222/71/1552227191_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_23a60211da9fe7a895d4b896fb476dfb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, магадан, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Магадан, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Пенсионерка из Магадана вернула украденные аферистам 1,5 миллиона рублей

Сотрудники МВД Магадана вернули пенсионерке украденные аферистами 1,5 млн рублей

© Depositphotos.com / FascinadoraРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© Depositphotos.com / Fascinadora
Российские рубли. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАГАДАН, 13 янв - РИА Новости. Полицейские вернули пенсионерке из Магадана 1,5 миллиона рублей, которые женщина отправила аферистам в посылке, сообщает УМВД региона.
"Оперативники получили информацию о мошенничестве в отношении местной жительницы. При проверке сведений они застали женщину в одном из почтовых отделений в момент, когда она пыталась сделать переадресацию посылки, направленной ею в Москву неделю назад. Выяснилось, что в почтовом отправлении были упакованы наличные деньги в сумме один миллион 544 тысячи рублей", - сообщает ведомство.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
В Пензе пенсионерка отдала мошенникам более 22 миллионов рублей
13 ноября 2025, 17:54
Пенсионерка, следуя указаниям неизвестного, представившегося ей по телефону правоохранителем, сняла деньги со счёта в банке, к которому якобы получили доступ злоумышленники, и отправила их посылкой на указанный собеседником адрес.
"Звонивший строго предупредил женщину о недопустимости разглашения этой информации, пригрозив уголовной ответственностью. Поэтому на вопрос сотрудников банка о цели снятия наличных она ответила, что деньги срочно нужны на лечение. Спустя неделю с колымчанкой вновь связались псевдосиловики и сообщили о необходимости сменить адрес отправления. Однако выполнить эту операцию пенсионерка не успела", - сообщает УМВД.
Оперативники остановили отправление бандероли, а деньги изъяли и всю сумму вернули потерпевшей.
Следователи ОМВД России по Магадану возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". Сейчас причастных к преступлению ищут.
Банкноты номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Мошенники обманули пенсионерку из Москвы на 42,5 миллиона рублей
21 декабря 2025, 12:59
 
ПроисшествияМагаданМоскваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала