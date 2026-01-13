https://ria.ru/20260113/magadan-2067514022.html
Пенсионерка из Магадана вернула украденные аферистам 1,5 миллиона рублей
Пенсионерка из Магадана вернула украденные аферистам 1,5 миллиона рублей - РИА Новости, 13.01.2026
Пенсионерка из Магадана вернула украденные аферистам 1,5 миллиона рублей
Полицейские вернули пенсионерке из Магадана 1,5 миллиона рублей, которые женщина отправила аферистам в посылке, сообщает УМВД региона. РИА Новости, 13.01.2026
МАГАДАН, 13 янв - РИА Новости.
Полицейские вернули пенсионерке из Магадана 1,5 миллиона рублей, которые женщина отправила аферистам в посылке, сообщает
УМВД региона.
"Оперативники получили информацию о мошенничестве в отношении местной жительницы. При проверке сведений они застали женщину в одном из почтовых отделений в момент, когда она пыталась сделать переадресацию посылки, направленной ею в Москву
неделю назад. Выяснилось, что в почтовом отправлении были упакованы наличные деньги в сумме один миллион 544 тысячи рублей", - сообщает ведомство.
Пенсионерка, следуя указаниям неизвестного, представившегося ей по телефону правоохранителем, сняла деньги со счёта в банке, к которому якобы получили доступ злоумышленники, и отправила их посылкой на указанный собеседником адрес.
"Звонивший строго предупредил женщину о недопустимости разглашения этой информации, пригрозив уголовной ответственностью. Поэтому на вопрос сотрудников банка о цели снятия наличных она ответила, что деньги срочно нужны на лечение. Спустя неделю с колымчанкой вновь связались псевдосиловики и сообщили о необходимости сменить адрес отправления. Однако выполнить эту операцию пенсионерка не успела", - сообщает УМВД.
Оперативники остановили отправление бандероли, а деньги изъяли и всю сумму вернули потерпевшей.
Следователи ОМВД России
по Магадану
возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". Сейчас причастных к преступлению ищут.