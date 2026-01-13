Пенсионерка из Магадана вернула украденные аферистам 1,5 миллиона рублей

Пенсионерка, следуя указаниям неизвестного, представившегося ей по телефону правоохранителем, сняла деньги со счёта в банке, к которому якобы получили доступ злоумышленники, и отправила их посылкой на указанный собеседником адрес.

"Звонивший строго предупредил женщину о недопустимости разглашения этой информации, пригрозив уголовной ответственностью. Поэтому на вопрос сотрудников банка о цели снятия наличных она ответила, что деньги срочно нужны на лечение. Спустя неделю с колымчанкой вновь связались псевдосиловики и сообщили о необходимости сменить адрес отправления. Однако выполнить эту операцию пенсионерка не успела", - сообщает УМВД.